MangoMan Intelligent – hinta (MMIT)
+0.08%
+0.07%
-1.66%
-1.66%
MangoMan Intelligent (MMIT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana MMIT on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MMIT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa MMIT on muuttunut +0.08% viimeisen tunnin aikana, +0.07% 24 tunnin aikana ja -1.66% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
MangoMan Intelligent-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 46.39K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MMIT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 182.17T ja sen kokonaistarjonta on 2.099201999999979e+15. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 534.52K.
Tämän päivän aikana MangoMan Intelligent – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana MangoMan Intelligent – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana MangoMan Intelligent – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana MangoMan Intelligent – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|+0.07%
|30 päivää
|$ 0
|-27.69%
|60 päivää
|$ 0
|-30.95%
|90 päivää
|$ 0
|--
MANGO MAN makes a credit card interface available on its website solely for the users’ convenience. Mango Man is built on binance smart chain with extremely fast 5 second block times and cheaper gas fee than ethereum. Mango Man is decentralized and owned by a fun and a vibrant community. Our social responsibility includes The Elimination of forgery and crime from the internet world to make it a beautiful, breathable space. Mango Man employs 3 simple functions: Reflection + LP acquisition + Burn. In each trade, the transaction is charged a 10% fee, which is split 2 ways. 5% fee = redistributed to all existing holders. 5% fee is split 50/50 half of which is sold by the contract into BNB, while the other half of the MANGO MAN tokens are paired automatically with the previously mentioned BNB and added as a liquidity pair on Pancake Swap. 30%+ of the total supply has been burned so far so 30%+ of the 5% redistributions are burned with every transaction.
