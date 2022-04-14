Malinka (MLNK) -rahakkeen tokenomiikka
What is crypto Malinka (MLNK)? For each block of the blockchain ( every 0,5 seconds), for the duration of 8 years a number of Malinka tokens is born - from a 100 in the first block and then gradualy reducing to 1 Malinka in the last block! Malinka is directed to the pools containing the MLNK token. Crypto Malinka is distributed among pools according to their weight in the total investments. It then gets distributed among investors according to their shares of the pools! 0.05%(which is equal to 20% from all exchange pool commissions) are converted to US Dollars and are directed towards purchase of Crypto Malinka for the purpose of burning it! Result:Crypto Malinka will be ensured constant liquidity, dependent on how intensively the currency exchange volumes and the number of users grow, its market price increase and decrease of its quantity available!
Tutustu Malinka (MLNK) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Malinka (MLNK) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Malinka (MLNK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä MLNK-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MLNK-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät MLNK-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MLNK-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.