Make ETH Great Again (MEGA) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Make ETH Great Again (MEGA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Make ETH Great Again (MEGA) -rahakkeen tiedot

MEGA - Make Ethereum Great Again

MEGA stands for "Make Ethereum Great Again" and is the pioneering project from Kendu Lab within the Kendu Inu ecosystem. Our mission is clear: to restore Ethereum to its former glory by fostering innovation and community engagement.

We boast a strong and vibrant community, dedicated developers, and the unwavering support of Kendu Inu. Our project is actively backed by Kendu Inu, ensuring a robust foundation and continuous growth.

Join the journey to make Ethereum great again. Be part of a project that is built on trust, innovation, and a shared vision for a brighter future in the crypto space.

Virallinen verkkosivusto:
https://makeethgreatagain.xyz/

Make ETH Great Again (MEGA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Make ETH Great Again (MEGA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 0.00
$ 0.00
Kokonaistarjonta:
$ 1.00M
$ 1.00M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 273.43K
$ 273.43K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 31.72
$ 31.72
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.108117
$ 0.108117
Nykyinen hinta:
$ 0.273432
$ 0.273432

Make ETH Great Again (MEGA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Make ETH Great Again (MEGA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä MEGA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MEGA-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät MEGA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MEGA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

MEGA-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne MEGA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MEGA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

