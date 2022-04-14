Make America Based Again (BASED) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Make America Based Again (BASED) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Make America Based Again (BASED) -rahakkeen tiedot

Make America Based Again ($BASED) is A Elon-nspired memecoin built on the Solana and Base blockchains. With a playful and humorous theme, it aims to celebrate American patriotism and the spirit of freedom, while capitalizing on meme culture. The token boasts a supply of 1 billion, with no tax on transactions, making it an easy-to-access and lighthearted project. Its primary goal is to inject fun into crypto, while engaging politically-minded meme enthusiasts​

Virallinen verkkosivusto:
https://basedinsol.xyz/

Make America Based Again (BASED) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Make America Based Again (BASED) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 14.95K
Kokonaistarjonta:
$ 998.32M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 998.32M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 14.95K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00352489
Kaikkien aikojen alin:
$ 0
Nykyinen hinta:
$ 0
Make America Based Again (BASED) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Make America Based Again (BASED) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä BASED-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BASED-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät BASED-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BASED-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

BASED-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne BASED-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BASED-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.