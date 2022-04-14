MainnetZ (NETZ) -rahakkeen tokenomiikka
MainnetZ stands as a beacon of innovation in the blockchain landscape. It’s not merely a new platform, but a vision to redefine the boundaries of blockchain capabilities. Rooted in a commitment to advancement, MainnetZ offers an ecosystem that seamlessly marries functionality with user-centric design.
As we delve deeper into the digital era, blockchain remains an enigmatic tool with untapped potential. With MainnetZ, our objective is to illuminate this path. Central to our vision are:
Simplicity: Demystifying blockchain, making it comprehensible and accessible to both tech aficionados and the wider public. Efficiency: Delivering rapid transactions without sacrificing the pillars of security or authenticity. Scalability: Crafting a malleable network, ready to accommodate and evolve with the burgeoning needs of a digital populace. Synergy: Promoting effortless integration with diverse systems, enabling a fluid and innovative user experience.
MainnetZ (NETZ) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
MainnetZ (NETZ) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä NETZ-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta NETZ-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.