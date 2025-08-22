MainnetZ – hinta (NETZ)
MainnetZ (NETZ) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana NETZ on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NETZ-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.160515, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa NETZ on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja 0.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
MainnetZ-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 445.45K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. NETZ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.10B ja sen kokonaistarjonta on 1100000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 445.45K.
Tämän päivän aikana MainnetZ – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana MainnetZ – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana MainnetZ – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana MainnetZ – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|--
|30 päivää
|$ 0
|-59.47%
|60 päivää
|$ 0
|+96.53%
|90 päivää
|$ 0
|--
MainnetZ stands as a beacon of innovation in the blockchain landscape. It’s not merely a new platform, but a vision to redefine the boundaries of blockchain capabilities. Rooted in a commitment to advancement, MainnetZ offers an ecosystem that seamlessly marries functionality with user-centric design. As we delve deeper into the digital era, blockchain remains an enigmatic tool with untapped potential. With MainnetZ, our objective is to illuminate this path. Central to our vision are: Simplicity: Demystifying blockchain, making it comprehensible and accessible to both tech aficionados and the wider public. Efficiency: Delivering rapid transactions without sacrificing the pillars of security or authenticity. Scalability: Crafting a malleable network, ready to accommodate and evolve with the burgeoning needs of a digital populace. Synergy: Promoting effortless integration with diverse systems, enabling a fluid and innovative user experience.
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!
