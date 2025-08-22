Lisätietoja NETZ-rahakkeesta

NETZ-rahakkeen hintatiedot

NETZ-rahakkeen valkoinen paperi

NETZ-rahakkeen virallinen verkkosivusto

NETZ-rahakkeen tokenomiikka

NETZ-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

MainnetZ-logo

MainnetZ – hinta (NETZ)

Ei listattu

1NETZ - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00040495
$0.00040495$0.00040495
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen MainnetZ (NETZ) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 17:04:23 (UTC+8)

MainnetZ (NETZ) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.160515
$ 0.160515$ 0.160515

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

MainnetZ (NETZ) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana NETZ on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. NETZ-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.160515, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa NETZ on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja 0.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

MainnetZ (NETZ) -rahakkeen markkinatiedot

$ 445.45K
$ 445.45K$ 445.45K

--
----

$ 445.45K
$ 445.45K$ 445.45K

1.10B
1.10B 1.10B

1,100,000,000.0
1,100,000,000.0 1,100,000,000.0

MainnetZ-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 445.45K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. NETZ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.10B ja sen kokonaistarjonta on 1100000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 445.45K.

MainnetZ (NETZ) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana MainnetZ – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana MainnetZ – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana MainnetZ – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana MainnetZ – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0-59.47%
60 päivää$ 0+96.53%
90 päivää$ 0--

Mikä on MainnetZ (NETZ)

MainnetZ stands as a beacon of innovation in the blockchain landscape. It’s not merely a new platform, but a vision to redefine the boundaries of blockchain capabilities. Rooted in a commitment to advancement, MainnetZ offers an ecosystem that seamlessly marries functionality with user-centric design. As we delve deeper into the digital era, blockchain remains an enigmatic tool with untapped potential. With MainnetZ, our objective is to illuminate this path. Central to our vision are: Simplicity: Demystifying blockchain, making it comprehensible and accessible to both tech aficionados and the wider public. Efficiency: Delivering rapid transactions without sacrificing the pillars of security or authenticity. Scalability: Crafting a malleable network, ready to accommodate and evolve with the burgeoning needs of a digital populace. Synergy: Promoting effortless integration with diverse systems, enabling a fluid and innovative user experience.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

MainnetZ-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon MainnetZ (NETZ) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko MainnetZ (NETZ) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita MainnetZ-rahakkeelle.

Tarkista MainnetZ-rahakkeen hintaennuste nyt!

NETZ paikallisiin valuuttoihin

MainnetZ (NETZ) -rahakkeen tokenomiikka

MainnetZ (NETZ) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää NETZ-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”MainnetZ (NETZ)”

Paljonko MainnetZ (NETZ) on arvoltaan tänään?
NETZ-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on NETZ-USD-parin nykyinen hinta?
NETZ -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on MainnetZ-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen NETZ markkina-arvo on $ 445.45K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on NETZ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
NETZ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.10B USD.
Mikä oli NETZ-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
NETZ saavutti ATH-hinnaksi 0.160515 USD.
Mikä oli NETZ-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
NETZ-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on NETZ-rahakkeen treidausvolyymi?
NETZ-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko NETZ tänä vuonna korkeammalle?
NETZ saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso NETZ-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 17:04:23 (UTC+8)

MainnetZ (NETZ) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.