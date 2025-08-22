MaidSafeCoin – hinta (EMAID)
MaidSafeCoin (EMAID) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.06419. Viimeisen 24 tunnin aikana EMAID on vaihdellut alimmillaan $ 0.059856 ja korkeimmillaan $ 0.064207 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. EMAID-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.37, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00503241.
Lyhyen aikavälin tuloksissa EMAID on muuttunut -0.01% viimeisen tunnin aikana, +7.22% 24 tunnin aikana ja +10.03% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
MaidSafeCoin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.98M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. EMAID-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 30.85M ja sen kokonaistarjonta on 30847070.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.98M.
Tämän päivän aikana MaidSafeCoin – USD -hinta muuttui $ +0.00432117.
Viimeisten 30 päivän aikana MaidSafeCoin – USD -hinnan muutos oli $ +0.0036405230.
Viimeisten 60 päivän aikana MaidSafeCoin – USD -hinnan muutos oli $ -0.0077368335.
Viimeisten 90 päivän aikana MaidSafeCoin – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ +0.00432117
|+7.22%
|30 päivää
|$ +0.0036405230
|+5.67%
|60 päivää
|$ -0.0077368335
|-12.05%
|90 päivää
|$ 0
|--
MaidSafeCoin serves as a token for Safecoin, a decentralized currency for a decentralized network. Safecoin will serve as the currency for the SAFE network, a network made up of the extra hard disk space, processing power, and data connectivity of its users. Think of it as the sharing economy but for your digital resources. MaidSafe is the company developing the SAFE network to save the world from the perils of centralized data storage. In the current paradigm, the best case is corporations use your data to better target you to their advertisers. The worst case is they leak your private data to the public, as Yahoo, Equifax, Target, and many other companies have already done. The SAFE network ultimately wants to “create a secure, autonomous, data-centric, peer-to-peer network as an alternative to the current server-centric model.” There will be two main users of the network: clients and farmers. The client accesses the various features of the network, such as browsing, storing data, or transferring money. The farmers store and look after your data until it’s needed, at which point they might receive a reward for their efforts. The SAFE network is an “encrypted layer that sits on top of the current internet, allowing for autonomous data storage and networking by replacing three” of the OSI networking layers. MaidSafe, a Scotland based company, started developing the SAFE network in 2006. The presale on April 22nd, 2014 sold 10% of all MaidSafeCoins. You could buy 17,000 MaidSafeCoins for 1 BTC at that time. The company allowed 30 days to try and reach their 8 million dollar fundraising goal, but they reached the target in just 5 hours. The team is currently in stage Alpha 2 on their roadmap. the future of this crypto, quite like other presently available cryptos such as BitShares, Cardano, Dent, looks bright because the concept of having a decentralized internet is a fresh one. As more and more networks—whether data networks or social media—make the shift to decentralization, MaidSafeCoin coins’ value will grow. Just keep an eye on MAID because it is all set to seriously disrupt the internet landscape for the better. The future of this crypto, quite like other presently available cryptos such as BitShares, Cardano, Dent, looks bright because the concept of having a decentralized internet is a fresh one. As more and more networks—whether data networks or social media—make the shift to decentralization, MaidSafeCoin coins’ value will grow. Just keep an eye on MAID because it is all set to seriously disrupt the internet landscape for the better."
