maicrotrader (MAICRO) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu maicrotrader (MAICRO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

maicrotrader (MAICRO) -rahakkeen tiedot

maicrotrader is the copilot for crypto trading – an AI agent which hypercharges a crypto trader's edge.

The maicrotrader Terminal has unparalleled speed and intelligence as it regards markets, themes and tokens. It serves as the ultimate central dashboard for traders to analyze and execute their trades onchain using AI agents, and manage their portfolios.

Investors who don’t trade day-to-day are able to invest in one of maicrotrader’s proprietary Trading Agents, who autonomously trade based on the terminal’s knowledge. Top traders have the opportunity to use maicrotrader as a platform to launch their own Trading Agents, attracting TVL and generating fees.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.maicrotrader.com
Valkoinen paperi:
https://docs.maicrotrader.com

maicrotrader (MAICRO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu maicrotrader (MAICRO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 3.27M
$ 3.27M$ 3.27M
Kokonaistarjonta:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 930.00M
$ 930.00M$ 930.00M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 3.51M
$ 3.51M$ 3.51M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.0052362
$ 0.0052362$ 0.0052362
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00046621
$ 0.00046621$ 0.00046621
Nykyinen hinta:
$ 0.00345941
$ 0.00345941$ 0.00345941

maicrotrader (MAICRO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

maicrotrader (MAICRO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä MAICRO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MAICRO-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät MAICRO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MAICRO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

MAICRO-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne MAICRO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MAICRO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

mc_how_why_title
Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.