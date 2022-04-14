Maia (MAIA) -rahakkeen tokenomiikka
Maia (MAIA) -rahakkeen tiedot
What is the project about? Maia is the yield powerhouse of Metis with its community rooted in this Ethereum L2. With a 100% fair launch via bonds Maia is a truly community owned token. Maia aims to be a one stop shop for different financial instruments, a fully fledged trading hub with Hermes being the first piece of the puzzle. In order to sustainably bootstrap our surrounding ecosystem, Maia plans to keep on-boarding long term partnerships with protocols that ultimately add value to both our holders and partners.
What makes your project unique? $MAIA is a utility and governance token that drives the coordination mechanisms behind the whole Maian ecosystem. This allows us to decentralize the decision making process while at the same time entitling the token stakers of their share of the profits generated by the Maian Treasury. As a DAO we constantly push towards improving our decentralized governance structure and processes.
History of your project. A group of partially doxxed friends who have been navigating crypto this last 5 years and have expertise in different fields ranging from smart contract and front end development, economics and marketing as well as a deep interest and understanding in the tokenomics, incentive systems and DeFi primitives behind Solidly, Curve and Olympus.
What’s next for your project? Maia V2 will some of these new features.
- Emissions and Tokenomics - Detailed emissions and supply information leading up to and from V2 Launch.
- Improved Earnings - New layer of revenue for Maians.
- Increased Utility - Additions to the token’s utility.
What can your token be used for? Currently Maia token can be staked and when you stake, you lock MAIA and receive an equal amount of sMAIA. Your sMAIA balance rebases up automatically at the end of every epoch. sMAIA is transferable and therefore composable with other DeFi protocols.
Maia (MAIA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Maia (MAIA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Maia (MAIA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Maia (MAIA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä MAIA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MAIA-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät MAIA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MAIA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
MAIA-rahakkeen hintaennuste
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.