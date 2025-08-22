Magpie – hinta (MGP)
Magpie (MGP) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.03602929. Viimeisen 24 tunnin aikana MGP on vaihdellut alimmillaan $ 0.03574067 ja korkeimmillaan $ 0.03744222 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MGP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.21073, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00789301.
Lyhyen aikavälin tuloksissa MGP on muuttunut -0.56% viimeisen tunnin aikana, -3.77% 24 tunnin aikana ja +0.04% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Magpie-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 17.29M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MGP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 479.93M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 36.03M.
Tämän päivän aikana Magpie – USD -hinta muuttui $ -0.00141292928922921.
Viimeisten 30 päivän aikana Magpie – USD -hinnan muutos oli $ -0.0110705001.
Viimeisten 60 päivän aikana Magpie – USD -hinnan muutos oli $ -0.0059075317.
Viimeisten 90 päivän aikana Magpie – USD -hinnan muutos oli $ -0.01615331262619516.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ -0.00141292928922921
|-3.77%
|30 päivää
|$ -0.0110705001
|-30.72%
|60 päivää
|$ -0.0059075317
|-16.39%
|90 päivää
|$ -0.01615331262619516
|-30.95%
Magpie XYZ is a platform built on BNB Chain to boost yields for liquidity providers and governance token holders of veTokenomics protocols. veTokenomics, introduced by Curve, is a tokenomics model in which users must lock the governance token to veToken (vote-escrowed token) for a fixed period of time to increase their voting power and claims on a protocol's governance token emissions. This helps the protocol to control the governance token inflation and distribute more governance tokens to long-term holders. However, veTokenomics still have room for improvement and many veTokenomics protocols face the following issues: - Limited user base - The requirement to buy & lock governance tokens prevents many risk-averse liquidity providers to participate. - Limited income for veToken holders - veToken holders can earn zero or limited passive income. - Expensive voting power - Voters must buy and lock governance tokens in order to gain voting rights. Magpie XYZ offers a solution that helps the veTokenomics protocols to solve the above issues. Essentially the platform incentivizes governance token holders and liquidity providers to pool their assets together so that the platform can acquire governance tokens, convert into veTokens, boost yield for liquidity providers, and in return share part of protocol revenues derived from liquidity providers’ boosted profits back to governance token holders. Magpie XYZ helps veTokenomics protocols to: - Get a diverse user base - Risk-averse liquidity providers can get boosted yield without the need of holding veToken. - Increase income for veToken holders - veToken holders can share part of Magpie XYZ’s revenue. - Lower the voting bar - Magpie XYZ provides a cost-effective way to acquire voting rights on veTokenomics protocols by leveraging sufficient veToken balance Magpie XYZ accumulated. Magpie XYZ starts from the integration with Wombat Exchange, and will expand to more veTokenomics protocols like PancakeSwap. In the long term,
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.