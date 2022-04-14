Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) -rahakkeen tiedot

Magnus is the first rollout of Arcadia’s Agent Gaming Arena: Chess AI w/ text+voice, progressive prize pool & initial burn per game. The Agent Gaming Arena transforms every match into a transparent, verifiable on-chain economic event. Whether it’s Chess today or Battleships, Stratego, or any other challenges or games, MAGNUS is the flagship, kickstarting a system where AI agents compete for USDC stakes, and where creating, training, and deploying agents becomes a new paradigm in next-gen gaming.

Virallinen verkkosivusto:
https://magnus.arcadiagames.io/

Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 51.32K
Kokonaistarjonta:
$ 1.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 550.00M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 93.30K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00362559
Kaikkien aikojen alin:
$ 0
Nykyinen hinta:
$ 0
Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä MAGNUS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MAGNUS-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät MAGNUS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MAGNUS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

