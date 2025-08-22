Lisätietoja MAGNUS-rahakkeesta

MAGNUS-rahakkeen hintatiedot

MAGNUS-rahakkeen virallinen verkkosivusto

MAGNUS-rahakkeen tokenomiikka

MAGNUS-rahakkeen hintaennuste

Magnus Opus by Virtuals-logo

Magnus Opus by Virtuals – hinta (MAGNUS)

Ei listattu

1MAGNUS - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00015344
$0.00015344$0.00015344
-38.60%1D
USD
Reaaliaikainen Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 20:16:17 (UTC+8)

Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00362559
$ 0.00362559$ 0.00362559

$ 0
$ 0$ 0

-6.43%

-38.61%

+277.25%

+277.25%

Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana MAGNUS on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MAGNUS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00362559, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MAGNUS on muuttunut -6.43% viimeisen tunnin aikana, -38.61% 24 tunnin aikana ja +277.25% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) -rahakkeen markkinatiedot

$ 82.95K
$ 82.95K$ 82.95K

--
----

$ 150.81K
$ 150.81K$ 150.81K

550.00M
550.00M 550.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Magnus Opus by Virtuals-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 82.95K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MAGNUS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 550.00M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 150.81K.

Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Magnus Opus by Virtuals – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Magnus Opus by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Magnus Opus by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Magnus Opus by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-38.61%
30 päivää$ 0+5.51%
60 päivää$ 0-32.11%
90 päivää$ 0--

Mikä on Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS)

Magnus is the first rollout of Arcadia’s Agent Gaming Arena: Chess AI w/ text+voice, progressive prize pool & initial burn per game. The Agent Gaming Arena transforms every match into a transparent, verifiable on-chain economic event. Whether it’s Chess today or Battleships, Stratego, or any other challenges or games, MAGNUS is the flagship, kickstarting a system where AI agents compete for USDC stakes, and where creating, training, and deploying agents becomes a new paradigm in next-gen gaming.

Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Magnus Opus by Virtuals-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Magnus Opus by Virtuals-rahakkeelle.

Tarkista Magnus Opus by Virtuals-rahakkeen hintaennuste nyt!

MAGNUS paikallisiin valuuttoihin

Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) -rahakkeen tokenomiikka

Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MAGNUS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS)”

Paljonko Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) on arvoltaan tänään?
MAGNUS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MAGNUS-USD-parin nykyinen hinta?
MAGNUS -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Magnus Opus by Virtuals-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MAGNUS markkina-arvo on $ 82.95K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MAGNUS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MAGNUS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 550.00M USD.
Mikä oli MAGNUS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MAGNUS saavutti ATH-hinnaksi 0.00362559 USD.
Mikä oli MAGNUS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MAGNUS-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on MAGNUS-rahakkeen treidausvolyymi?
MAGNUS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko MAGNUS tänä vuonna korkeammalle?
MAGNUS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MAGNUS-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Magnus Opus by Virtuals (MAGNUS) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

