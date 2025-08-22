Lisätietoja MAGAPEPE-rahakkeesta

MAGAPEPE-rahakkeen hintatiedot

MAGAPEPE-rahakkeen virallinen verkkosivusto

MAGAPEPE-rahakkeen tokenomiikka

MAGAPEPE-rahakkeen hintaennuste

MAGA PEPE-logo

MAGA PEPE – hinta (MAGAPEPE)

Ei listattu

1MAGAPEPE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-3.60%1D
USD
Reaaliaikainen MAGA PEPE (MAGAPEPE) -hintakaavio
MAGA PEPE (MAGAPEPE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.01%

-3.66%

-10.93%

-10.93%

MAGA PEPE (MAGAPEPE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana MAGAPEPE on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MAGAPEPE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MAGAPEPE on muuttunut -1.01% viimeisen tunnin aikana, -3.66% 24 tunnin aikana ja -10.93% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

MAGA PEPE (MAGAPEPE) -rahakkeen markkinatiedot

$ 83.66K
$ 83.66K$ 83.66K

--
----

$ 83.66K
$ 83.66K$ 83.66K

42,069.00T
42,069.00T 42,069.00T

4.2069e+16
4.2069e+16 4.2069e+16

MAGA PEPE-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 83.66K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MAGAPEPE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 42,069.00T ja sen kokonaistarjonta on 4.2069e+16. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 83.66K.

MAGA PEPE (MAGAPEPE) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana MAGA PEPE – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana MAGA PEPE – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana MAGA PEPE – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana MAGA PEPE – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-3.66%
30 päivää$ 0-12.65%
60 päivää$ 0+6.80%
90 päivää$ 0--

Mikä on MAGA PEPE (MAGAPEPE)

🌐 Welcome to MAGAPEPE - The Ultimate Meme Coin Revolution! 🐸🚀 MAGA PEPE ($MAGAPEPE) merges the MAGA movement with Pepe the Frog, creating a community-driven meme coin that entertains and provides real value. 🌟 Community-Driven and Decentralized: Power lies with the community through a transparent governance model, ensuring fairness and inclusivity. 📈 Innovative Tokenomics: Our deflationary model reduces supply over time, rewarding holders with regular airdrops and staking opportunities. 🎉 Engaging and Fun: Regular meme contests, NFT drops, and social media campaigns keep the community lively and entertained. 🌍 Global Reach: We aim to create a global community, partnering with influencers and meme creators to spread MAGAPEPE culture worldwide. 💡 Vision for the Future: Expanding our ecosystem with MAGAPEPE NFTs, a marketplace, and DeFi products, providing additional utility and value. 🎯 Join the Revolution: Be part of the most exciting meme coin project. Hold $MAGAPEPE and participate in our events as we take MAGAPEPE to the moon and beyond! 🌕🐸🚀

MAGA PEPE (MAGAPEPE) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

MAGA PEPE-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon MAGA PEPE (MAGAPEPE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko MAGA PEPE (MAGAPEPE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita MAGA PEPE-rahakkeelle.

Tarkista MAGA PEPE-rahakkeen hintaennuste nyt!

MAGAPEPE paikallisiin valuuttoihin

MAGA PEPE (MAGAPEPE) -rahakkeen tokenomiikka

MAGA PEPE (MAGAPEPE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MAGAPEPE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”MAGA PEPE (MAGAPEPE)”

Paljonko MAGA PEPE (MAGAPEPE) on arvoltaan tänään?
MAGAPEPE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MAGAPEPE-USD-parin nykyinen hinta?
MAGAPEPE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on MAGA PEPE-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MAGAPEPE markkina-arvo on $ 83.66K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MAGAPEPE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MAGAPEPE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 42,069.00T USD.
Mikä oli MAGAPEPE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MAGAPEPE saavutti ATH-hinnaksi 0 USD.
Mikä oli MAGAPEPE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MAGAPEPE-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on MAGAPEPE-rahakkeen treidausvolyymi?
MAGAPEPE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko MAGAPEPE tänä vuonna korkeammalle?
MAGAPEPE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MAGAPEPE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

