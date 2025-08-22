Lisätietoja MADE-rahakkeesta

Made In USA – hinta (MADE)

$0,00110582
Reaaliaikainen Made In USA (MADE) -hintakaavio
Made In USA (MADE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
$ 0,0012994
$ 0
-%6,58

Made In USA (MADE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0,00110582. Viimeisen 24 tunnin aikana MADE on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MADE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0,0012994, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa MADE on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -%6,58 viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Made In USA (MADE) -rahakkeen markkinatiedot

$ 387,03K
--
$ 387,03K
349,99M
349.992.915,56
Made In USA-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 387,03K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MADE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 349,99M ja sen kokonaistarjonta on 349992915.56. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 387,03K.

Made In USA (MADE) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Made In USA – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Made In USA – USD -hinnan muutos oli $ -0,0001347212.
Viimeisten 60 päivän aikana Made In USA – USD -hinnan muutos oli $ +0,0003207031.
Viimeisten 90 päivän aikana Made In USA – USD -hinnan muutos oli $ +0,000013144369976397.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ -0,0001347212-%12,18
60 päivää$ +0,0003207031+%29,00
90 päivää$ +0,000013144369976397+%1,20

Mikä on Made In USA (MADE)

The "Made in USA" movement represents a cultural shift dedicated to supporting American businesses. Each $MADE transaction includes a 1% tariff, which is used to fund U.S. businesses that embrace "Made in USA" values. With 350 million tokens in circulation, our goal is to place one token in the hands of every American. Together, we can drive economic growth and prosperity for everyday Americans..

Made In USA (MADE) -resurssi

Made In USA-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Made In USA (MADE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Made In USA (MADE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Made In USA-rahakkeelle.

Tarkista Made In USA-rahakkeen hintaennuste nyt!

MADE paikallisiin valuuttoihin

Made In USA (MADE) -rahakkeen tokenomiikka

Made In USA (MADE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MADE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Made In USA (MADE)”

Paljonko Made In USA (MADE) on arvoltaan tänään?
MADE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0,00110582 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on MADE-USD-parin nykyinen hinta?
MADE -USD-parin nykyinen hinta on $ 0,00110582. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Made In USA-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen MADE markkina-arvo on $ 387,03K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on MADE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
MADE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 349,99M USD.
Mikä oli MADE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
MADE saavutti ATH-hinnaksi 0,0012994 USD.
Mikä oli MADE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
MADE-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on MADE-rahakkeen treidausvolyymi?
MADE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko MADE tänä vuonna korkeammalle?
MADE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso MADE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Made In USA (MADE) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

