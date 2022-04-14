MacaronSwap (MCRN) -rahakkeen tokenomiikka

MacaronSwap (MCRN) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu MacaronSwap (MCRN) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
MacaronSwap (MCRN) -rahakkeen tiedot

Decentralized Cross-Chain Exchange & Farming Platform MacaronSwap uses an automated market maker (AMM) model. That means that while you can trade digital assets on the platform, there isn’t an order book where you’re matched with someone else. Instead, you trade against a liquidity pool. Those pools are filled with other users’ funds. They deposit them into the pool, receiving liquidity provider (or LP) tokens in return. They can use those tokens to reclaim their share, plus a portion of the trading fees.

https://macaronswap.finance/

MacaronSwap (MCRN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu MacaronSwap (MCRN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 7.52K
$ 7.52K$ 7.52K
Kokonaistarjonta:
$ 7.80M
$ 7.80M
$ 7.80M$ 7.80M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 824.46K
$ 824.46K
$ 824.46K$ 824.46K
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 71.13K
$ 71.13K
$ 71.13K$ 71.13K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 10.39
$ 10.39
$ 10.39$ 10.39
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00794412
$ 0.00794412$ 0.00794412
Nykyinen hinta:
$ 0.00911606
$ 0.00911606$ 0.00911606

MacaronSwap (MCRN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

MacaronSwap (MCRN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä MCRN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta MCRN-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät MCRN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu MCRN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

MCRN-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne MCRN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? MCRN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.