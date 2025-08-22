Lisätietoja LYRA-rahakkeesta

LYRA-rahakkeen hintatiedot

LYRA-rahakkeen virallinen verkkosivusto

LYRA-rahakkeen tokenomiikka

LYRA-rahakkeen hintaennuste

Lyra Finance-logo

Lyra Finance – hinta (LYRA)

Ei listattu

1LYRA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00041169
$0.00041169$0.00041169
0.00%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Lyra Finance (LYRA) -hintakaavio
Lyra Finance (LYRA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.677963
$ 0.677963$ 0.677963

$ 0
$ 0$ 0

-0.40%

+0.08%

-7.02%

-7.02%

Lyra Finance (LYRA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana LYRA on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. LYRA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.677963, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa LYRA on muuttunut -0.40% viimeisen tunnin aikana, +0.08% 24 tunnin aikana ja -7.02% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Lyra Finance (LYRA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 256.75K
$ 256.75K$ 256.75K

--
----

$ 411.69K
$ 411.69K$ 411.69K

623.63M
623.63M 623.63M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Lyra Finance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 256.75K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. LYRA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 623.63M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 411.69K.

Lyra Finance (LYRA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Lyra Finance – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Lyra Finance – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Lyra Finance – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Lyra Finance – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+0.08%
30 päivää$ 0+2.65%
60 päivää$ 0+38.84%
90 päivää$ 0--

Mikä on Lyra Finance (LYRA)

Lyra is an open protocol for trading options built on Ethereum. Lyra allows traders to buy and sell options that are accurately priced with the first market-based, skew adjusted pricing model. Lyra also quantifies the risks incurred by liquidity providers and actively hedges them, encouraging more liquidity to enter the protocol. LYRA is the native utility token that is used for: - Depositing in the security module to backstop the protocol. - Used for governance votes to determine how network resources are allocated. - Trader and LP incentives.

Lyra Finance (LYRA) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Lyra Finance-rahakkeen hintaennuste (USD)

LYRA paikallisiin valuuttoihin

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Lyra Finance (LYRA)”

Paljonko Lyra Finance (LYRA) on arvoltaan tänään?
LYRA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on LYRA-USD-parin nykyinen hinta?
LYRA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Lyra Finance-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen LYRA markkina-arvo on $ 256.75K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on LYRA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
LYRA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 623.63M USD.
Mikä oli LYRA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
LYRA saavutti ATH-hinnaksi 0.677963 USD.
Mikä oli LYRA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
LYRA-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on LYRA-rahakkeen treidausvolyymi?
LYRA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko LYRA tänä vuonna korkeammalle?
LYRA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso LYRA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Lyra Finance (LYRA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

