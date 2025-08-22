Lisätietoja LYNK-rahakkeesta

LYNK-rahakkeen hintatiedot

LYNK-rahakkeen virallinen verkkosivusto

LYNK-rahakkeen tokenomiikka

LYNK-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Lynk Coin-logo

Lynk Coin – hinta (LYNK)

Ei listattu

1LYNK - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00474245
$0.00474245$0.00474245
-2.10%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Lynk Coin (LYNK) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:25:38 (UTC+8)

Lynk Coin (LYNK) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00461417
$ 0.00461417$ 0.00461417
24 h:n matalin
$ 0.00487026
$ 0.00487026$ 0.00487026
24 h:n korkein

$ 0.00461417
$ 0.00461417$ 0.00461417

$ 0.00487026
$ 0.00487026$ 0.00487026

$ 0.069168
$ 0.069168$ 0.069168

$ 0.00343536
$ 0.00343536$ 0.00343536

-0.11%

-2.71%

-5.59%

-5.59%

Lynk Coin (LYNK) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00471363. Viimeisen 24 tunnin aikana LYNK on vaihdellut alimmillaan $ 0.00461417 ja korkeimmillaan $ 0.00487026 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. LYNK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.069168, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00343536.

Lyhyen aikavälin tuloksissa LYNK on muuttunut -0.11% viimeisen tunnin aikana, -2.71% 24 tunnin aikana ja -5.59% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Lynk Coin (LYNK) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.11M
$ 1.11M$ 1.11M

--
----

$ 4.74M
$ 4.74M$ 4.74M

233.46M
233.46M 233.46M

999,891,078.903944
999,891,078.903944 999,891,078.903944

Lynk Coin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.11M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. LYNK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 233.46M ja sen kokonaistarjonta on 999891078.903944. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 4.74M.

Lynk Coin (LYNK) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Lynk Coin – USD -hinta muuttui $ -0.000131741106056652.
Viimeisten 30 päivän aikana Lynk Coin – USD -hinnan muutos oli $ +0.0001307268.
Viimeisten 60 päivän aikana Lynk Coin – USD -hinnan muutos oli $ +0.0012455399.
Viimeisten 90 päivän aikana Lynk Coin – USD -hinnan muutos oli $ -0.000406468838753765.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000131741106056652-2.71%
30 päivää$ +0.0001307268+2.77%
60 päivää$ +0.0012455399+26.42%
90 päivää$ -0.000406468838753765-7.93%

Mikä on Lynk Coin (LYNK)

$LYNK is redefining community-driven crypto with transparency and education at its core. More than just a meme coin, $LYNK is a movement focused on trust and long-term growth, empowering holders through active community participation and informed decision-making. Locked & Secure – 76.64% of supply locked for 12 months, ensuring stability and long-term trust. Built for the People – A token designed for the community, led by the community. Transparent & Accountable – Every decision, every milestone, shared openly with the holders.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Lynk Coin (LYNK) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Lynk Coin-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Lynk Coin (LYNK) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Lynk Coin (LYNK) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Lynk Coin-rahakkeelle.

Tarkista Lynk Coin-rahakkeen hintaennuste nyt!

LYNK paikallisiin valuuttoihin

Lynk Coin (LYNK) -rahakkeen tokenomiikka

Lynk Coin (LYNK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää LYNK-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Lynk Coin (LYNK)”

Paljonko Lynk Coin (LYNK) on arvoltaan tänään?
LYNK-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00471363 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on LYNK-USD-parin nykyinen hinta?
LYNK -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00471363. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Lynk Coin-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen LYNK markkina-arvo on $ 1.11M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on LYNK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
LYNK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 233.46M USD.
Mikä oli LYNK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
LYNK saavutti ATH-hinnaksi 0.069168 USD.
Mikä oli LYNK-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
LYNK-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00343536 USD.
Mikä on LYNK-rahakkeen treidausvolyymi?
LYNK-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko LYNK tänä vuonna korkeammalle?
LYNK saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso LYNK-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 14:25:38 (UTC+8)

Lynk Coin (LYNK) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.