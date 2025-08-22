LushAI – hinta (LUSH)
-0.41%
-1.99%
-13.56%
-13.56%
LushAI (LUSH) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00126395. Viimeisen 24 tunnin aikana LUSH on vaihdellut alimmillaan $ 0.00124591 ja korkeimmillaan $ 0.00129845 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. LUSH-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00512327, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa LUSH on muuttunut -0.41% viimeisen tunnin aikana, -1.99% 24 tunnin aikana ja -13.56% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
LushAI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 7.63M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. LUSH-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 6.04B ja sen kokonaistarjonta on 19660584819.01. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 24.85M.
Tämän päivän aikana LushAI – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana LushAI – USD -hinnan muutos oli $ +0.0013874280.
Viimeisten 60 päivän aikana LushAI – USD -hinnan muutos oli $ +0.0014315893.
Viimeisten 90 päivän aikana LushAI – USD -hinnan muutos oli $ +0.0005077075861383887.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-1.99%
|30 päivää
|$ +0.0013874280
|+109.77%
|60 päivää
|$ +0.0014315893
|+113.26%
|90 päivää
|$ +0.0005077075861383887
|+67.14%
Lush is a Web3 protocol that utilizes generative AI to create and monetize hyper-realistic AI influencers, including social media models. Lush's vertically integrated ecosystem is comprised of multiple synergistic product offerings that work in tandem including: Lush Exchange: Dubbed the Coinbase of AI influencers, it serves as a decentralized exchange and launchpad for the emerging trillion dollar asset class of AI influencers. Users can create, launch, and trade their favorite AI social media creators, OF models, and more. Lush Chat: An AI-powered dating and companion platform, whereby users can chat with their favorite AI influencers and explore their exclusive content. Lush LLM & API: Any influencer (human or AI) can tap into Lush's technology stack for AI-powered content creation and social media management. Jenny Lush: The 1st hyper-realistic AI KOL, with crowdsourced Web3 intelligence. See if you can spot her roaming around crypto twitter and engaging in flirty banter. Lush Clone: A service that enables human influencers to create AI clones of themselves within minutes.
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!
LushAI (LUSH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää LUSH-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
