Lisätietoja LUNR-rahakkeesta

LUNR-rahakkeen hintatiedot

LUNR-rahakkeen valkoinen paperi

LUNR-rahakkeen virallinen verkkosivusto

LUNR-rahakkeen tokenomiikka

LUNR-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

LunarCrush-logo

LunarCrush – hinta (LUNR)

Ei listattu

1LUNR - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00200208
$0.00200208$0.00200208
-17.20%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen LunarCrush (LUNR) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:45:23 (UTC+8)

LunarCrush (LUNR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0019648
$ 0.0019648$ 0.0019648
24 h:n matalin
$ 0.00242656
$ 0.00242656$ 0.00242656
24 h:n korkein

$ 0.0019648
$ 0.0019648$ 0.0019648

$ 0.00242656
$ 0.00242656$ 0.00242656

$ 13.96
$ 13.96$ 13.96

$ 0.00194135
$ 0.00194135$ 0.00194135

+0.60%

-17.23%

-29.44%

-29.44%

LunarCrush (LUNR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00200208. Viimeisen 24 tunnin aikana LUNR on vaihdellut alimmillaan $ 0.0019648 ja korkeimmillaan $ 0.00242656 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. LUNR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 13.96, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00194135.

Lyhyen aikavälin tuloksissa LUNR on muuttunut +0.60% viimeisen tunnin aikana, -17.23% 24 tunnin aikana ja -29.44% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

LunarCrush (LUNR) -rahakkeen markkinatiedot

$ 300.31K
$ 300.31K$ 300.31K

--
----

$ 300.31K
$ 300.31K$ 300.31K

150.00M
150.00M 150.00M

150,000,000.0
150,000,000.0 150,000,000.0

LunarCrush-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 300.31K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. LUNR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 150.00M ja sen kokonaistarjonta on 150000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 300.31K.

LunarCrush (LUNR) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana LunarCrush – USD -hinta muuttui $ -0.000417004117789209.
Viimeisten 30 päivän aikana LunarCrush – USD -hinnan muutos oli $ -0.0007610877.
Viimeisten 60 päivän aikana LunarCrush – USD -hinnan muutos oli $ -0.0006002800.
Viimeisten 90 päivän aikana LunarCrush – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000417004117789209-17.23%
30 päivää$ -0.0007610877-38.01%
60 päivää$ -0.0006002800-29.98%
90 päivää$ 0--

Mikä on LunarCrush (LUNR)

$Lunr powers social farming on LunarCrush Earn. Brands seek impactful creators to craft targeted content and prefer to pay based on results and creators want direct monetization without middlemen. LunarCrush Earn links brands with suitable creators, guaranteeing fair payment for influence and smart spending for brands. Brands create social farms utilizing fiat or stablecoin currency. Creators participate in social farms and earn $Lunr based on how many interactions they drove on social media across X, TikTok, YouTube, and Reddit.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

LunarCrush (LUNR) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

LunarCrush-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon LunarCrush (LUNR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko LunarCrush (LUNR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita LunarCrush-rahakkeelle.

Tarkista LunarCrush-rahakkeen hintaennuste nyt!

LUNR paikallisiin valuuttoihin

LunarCrush (LUNR) -rahakkeen tokenomiikka

LunarCrush (LUNR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää LUNR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”LunarCrush (LUNR)”

Paljonko LunarCrush (LUNR) on arvoltaan tänään?
LUNR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00200208 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on LUNR-USD-parin nykyinen hinta?
LUNR -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00200208. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on LunarCrush-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen LUNR markkina-arvo on $ 300.31K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on LUNR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
LUNR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 150.00M USD.
Mikä oli LUNR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
LUNR saavutti ATH-hinnaksi 13.96 USD.
Mikä oli LUNR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
LUNR-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00194135 USD.
Mikä on LUNR-rahakkeen treidausvolyymi?
LUNR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko LUNR tänä vuonna korkeammalle?
LUNR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso LUNR-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 15:45:23 (UTC+8)

LunarCrush (LUNR) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.