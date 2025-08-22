Lisätietoja LUDWIG-rahakkeesta

LUDWIG-rahakkeen hintatiedot

LUDWIG-rahakkeen virallinen verkkosivusto

LUDWIG-rahakkeen tokenomiikka

LUDWIG-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

LUDWIG-logo

LUDWIG – hinta (LUDWIG)

Ei listattu

1LUDWIG - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00248291
$0.00248291$0.00248291
-7.30%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen LUDWIG (LUDWIG) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:20:03 (UTC+8)

LUDWIG (LUDWIG) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00248288
$ 0.00248288$ 0.00248288
24 h:n matalin
$ 0.00267948
$ 0.00267948$ 0.00267948
24 h:n korkein

$ 0.00248288
$ 0.00248288$ 0.00248288

$ 0.00267948
$ 0.00267948$ 0.00267948

$ 0.02423476
$ 0.02423476$ 0.02423476

$ 0.00248288
$ 0.00248288$ 0.00248288

-0.00%

-7.33%

-12.84%

-12.84%

LUDWIG (LUDWIG) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00248291. Viimeisen 24 tunnin aikana LUDWIG on vaihdellut alimmillaan $ 0.00248288 ja korkeimmillaan $ 0.00267948 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. LUDWIG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.02423476, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00248288.

Lyhyen aikavälin tuloksissa LUDWIG on muuttunut -0.00% viimeisen tunnin aikana, -7.33% 24 tunnin aikana ja -12.84% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

LUDWIG (LUDWIG) -rahakkeen markkinatiedot

$ 62.07K
$ 62.07K$ 62.07K

--
----

$ 62.07K
$ 62.07K$ 62.07K

25.00M
25.00M 25.00M

25,000,000.0
25,000,000.0 25,000,000.0

LUDWIG-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 62.07K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. LUDWIG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 25.00M ja sen kokonaistarjonta on 25000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 62.07K.

LUDWIG (LUDWIG) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana LUDWIG – USD -hinta muuttui $ -0.000196566581411442.
Viimeisten 30 päivän aikana LUDWIG – USD -hinnan muutos oli $ -0.0010769252.
Viimeisten 60 päivän aikana LUDWIG – USD -hinnan muutos oli $ -0.0009939071.
Viimeisten 90 päivän aikana LUDWIG – USD -hinnan muutos oli $ -0.007308773673522263.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000196566581411442-7.33%
30 päivää$ -0.0010769252-43.37%
60 päivää$ -0.0009939071-40.02%
90 päivää$ -0.007308773673522263-74.64%

Mikä on LUDWIG (LUDWIG)

Ludwig On Sonic (LUDWIG) is your meme gateway to exploring Balancer technology on the Sonic network. The phrase "High Speed, Perfect Beets" highlights the Sonic network’s lightning-fast performance, while "Beets" refers to the DEX where our primary pools and liquidity are hosted. Ludwig brings you the nostalgic yet iconic Ludwig character, which has been the Beethoven X mascot since their launch in 2021, thanks to Vee’s artistry and their invitation to adapt their assets. LUDWIG leverages Balancer's technology by offering a 60/25/15 weighted pool paired with stS (the leading liquid staking solution on Sonic) and BEETS (the native token of the Beets). With a total supply of 25 million tokens, a team-managed multisig will oversee emissions and incentive models, delivering APR rewards to stakers and liquidity providers.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

LUDWIG (LUDWIG) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

LUDWIG-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon LUDWIG (LUDWIG) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko LUDWIG (LUDWIG) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita LUDWIG-rahakkeelle.

Tarkista LUDWIG-rahakkeen hintaennuste nyt!

LUDWIG paikallisiin valuuttoihin

LUDWIG (LUDWIG) -rahakkeen tokenomiikka

LUDWIG (LUDWIG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää LUDWIG-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”LUDWIG (LUDWIG)”

Paljonko LUDWIG (LUDWIG) on arvoltaan tänään?
LUDWIG-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00248291 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on LUDWIG-USD-parin nykyinen hinta?
LUDWIG -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00248291. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on LUDWIG-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen LUDWIG markkina-arvo on $ 62.07K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on LUDWIG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
LUDWIG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 25.00M USD.
Mikä oli LUDWIG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
LUDWIG saavutti ATH-hinnaksi 0.02423476 USD.
Mikä oli LUDWIG-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
LUDWIG-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00248288 USD.
Mikä on LUDWIG-rahakkeen treidausvolyymi?
LUDWIG-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko LUDWIG tänä vuonna korkeammalle?
LUDWIG saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso LUDWIG-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 18:20:03 (UTC+8)

LUDWIG (LUDWIG) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.