Lucretius (LUC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana LUC on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. LUC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.052003, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa LUC on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja 0.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Lucretius-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 11.95K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. LUC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 526.53M ja sen kokonaistarjonta on 604126441.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 13.71K.
Tämän päivän aikana Lucretius – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Lucretius – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Lucretius – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Lucretius – USD -hinnan muutos oli $ 0.
"Lucretius is a fully decentralized metaverse web-based game that is filled with endless fun and adventure. It is an exciting new complex where you can connect with other users, make new friends, participate in community events, win contests, exchange NFTs at the marketplace, and many other fun activities. In Lucretius, the fun never ends. You can participate in auction events, art exhibitions, concerts and even get paid for having fun with Play & Earn. It is a web-based game that stands out because it offers the best of two worlds. It provides an exhilarating gameplay experience and a platform for players who want to acquire and trade NFTs, even if they have no idea what an NFT is. Lucretius was not created as a game for only blockchain players. It is aimed at a segment of the gaming community which can be quickly onboarded from other mainstream platforms. Their unique angle offers an exciting way to connect a compelling game narrative with the metaverse and underlying blockchain technology. With these features, the Lucretius complex can attract millions of gamers to the blockchain ecosystem and create multiple income generation streams in the process. The project leverages the XRPL, which facilitates advanced and in-game DeFi features."
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!
