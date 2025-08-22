Lucky Block – hinta (LBLOCK)
-1.70%
+1.30%
-3.42%
-3.42%
Lucky Block (LBLOCK) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00003373. Viimeisen 24 tunnin aikana LBLOCK on vaihdellut alimmillaan $ 0.00003264 ja korkeimmillaan $ 0.00003447 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. LBLOCK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00974554, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa LBLOCK on muuttunut -1.70% viimeisen tunnin aikana, +1.30% 24 tunnin aikana ja -3.42% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Lucky Block-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 3.37M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. LBLOCK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 100.00B ja sen kokonaistarjonta on 100000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.37M.
Tämän päivän aikana Lucky Block – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Lucky Block – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000065991.
Viimeisten 60 päivän aikana Lucky Block – USD -hinnan muutos oli $ +0.0000004448.
Viimeisten 90 päivän aikana Lucky Block – USD -hinnan muutos oli $ -0.00001820537245184826.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|+1.30%
|30 päivää
|$ -0.0000065991
|-19.56%
|60 päivää
|$ +0.0000004448
|+1.32%
|90 päivää
|$ -0.00001820537245184826
|-35.05%
Lucky Block Casino & $LBLOCK is a trailblazing iGaming platform that combines the thrill of online gaming with the transformative power of cryptocurrency and Web 3.0 technology. Offering over 5,000 games, a VIP program, live casino experiences, a comprehensive sportsbook, token staking, futures trading, and life-changing jackpots, Lucky Block caters to a diverse range of gaming preferences. Since its inception, Lucky Block has driven hypergrowth, forging high-profile partnerships with Bundesliga team VfB Stuttgart as their exclusive Asian partner and UFC legend Michael Bisping. At the heart of the ecosystem lies the LBLOCK V2 token, a groundbreaking cryptocurrency that redefines the gaming experience. LBLOCK rewards users with exclusive perks such as rakebacks, cashback, tailored promotions, futures trading, jackpots, and staking opportunities. It gamifies the LBLOCK token while playing a pivotal role in the evolving Web 3.0 iGaming space, offering users additional value backed by the consistent growth of the casino platform. The Platinum Rollers Club NFTs further elevate the ecosystem. With only 3,500 NFTs minted, these assets grant holders access to unique NFT gaming opportunities and VIP experiences, integrating seamlessly with Lucky Block's offerings. Lucky Block's ecosystem and token utility are driven by a commitment to innovation, community engagement, and secure, rewarding gameplay. This dynamic approach positions Lucky Block as a leader in the iGaming and cryptocurrency spaces. The LBLOCK token serves as a versatile and dynamic currency within the Lucky Block ecosystem, designed to enhance user experiences while providing tangible value. As a gaming currency, LBLOCK enables players to access over 5,000 games, sports betting, and live casino features across the platform, including the Telegram-based casino. Players who use LBLOCK are rewarded with incentives like rakebacks and cashback of up to 15%, adding an extra layer of value to their gaming sessions. Exclusive access is another cornerstone of LBLOCK’s utility. Certain games, missions, features, and promotions will require LBLOCK for participation, fostering demand and creating a sense of exclusivity. Moreover, LBLOCK staking allows holders to earn passive income while unlocking rewards, bonuses, and entry into special events. This staking mechanism is an essential feature for long-term token holders, aligning with their goals for sustained value growth. Incentives and promotions are deeply integrated into LBLOCK’s utility. The token acts as the primary currency for accessing rewards like jackpot entries, free spins, and other exclusive offers. Holders can also enter LBLOCK-specific jackpots, and connecting their Platinum Rollers Club NFTs further amplifies their opportunities by granting additional tickets. Beyond the platform, LBLOCK has real-world applications. In 2025, a third-party platform will enable LBLOCK to be used for everyday purchases, expanding its utility beyond gaming. This groundbreaking feature aims to further drive demand for the token, bridging the gap between crypto and mainstream adoption. LBLOCK also supports tradability, allowing holders to exchange it for other cryptocurrencies or fiat on decentralized (DEXs) and centralized exchanges (CEXs). This flexibility ensures that the token adapts to market trends while maintaining its role as a core asset in the Lucky Block ecosystem. Finally, the introduction of futures trading adds another layer to LBLOCK’s utility. Set to launch as part of Lucky Block’s Web 3.0 offerings, this feature aligns with the token’s vision of providing a robust and versatile platform for the next generation of iGaming and cryptocurrency enthusiasts.
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!
Kuinka paljon Lucky Block (LBLOCK) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Lucky Block (LBLOCK) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Lucky Block-rahakkeelle.
Tarkista Lucky Block-rahakkeen hintaennuste nyt!
Lucky Block (LBLOCK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää LBLOCK-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
|Aika (UTC+8)
|Tyyppi
|Tiedot
|08-20 18:39:00
|Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
|08-20 09:25:00
|Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
|08-20 02:24:00
|Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
|08-19 15:30:00
|Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
|08-19 03:40:00
|Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
|08-18 17:40:00
|Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.