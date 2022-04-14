Lox Network (LOX) -rahakkeen tokenomiikka
Lox Network (LOX) -rahakkeen tiedot
Lox Network is the world's first blockchain mobile security network and brings a revolutionary proof-of-ownership use case to NFTs. The network, powered by the decentralized XRP Ledger for its speed, reliability, and cost-effectiveness.
Lox Network uses a three-token ecosystem consisting of LOX, SmartLOX, and SmartNFT, all relying on each other to prove you own a specific mobile phone in case it's lost, stolen, or you need to show a buyer proof of ownership before selling it. SmartNFT is an NFT representation of the user and records this data to the XRP ledger. SmartLOX is an NFT representation of a mobile device that includes the make, model, and the IMEI, also recording this data to the XRP ledger. LOX is the front-end system powering the Lox Network mobile app. Lox Network bridges these two unique NFTs by pairing them together to demonstrate the owner of the two unique NFTs is the rightful owner of the device using irrefutable, publicly verified evidence pulled from the decentralized XRP ledger.
Lox Network can be used by anyone from a school student needing the phone to stay in touch with teachers and fellow students to large corporate logistics departments needing to audit and validate their mobile phone inventories. The Lox Network API can also integrate with cell service providers, insurance companies, and manufacturers alike.
Lox Network (LOX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Lox Network (LOX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Lox Network (LOX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Lox Network (LOX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä LOX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta LOX-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät LOX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu LOX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.