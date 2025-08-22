LoungeM – hinta (LZM)
LoungeM (LZM) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.01177498. Viimeisen 24 tunnin aikana LZM on vaihdellut alimmillaan $ 0.01158084 ja korkeimmillaan $ 0.01215569 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. LZM-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.117478, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00530436.
Lyhyen aikavälin tuloksissa LZM on muuttunut -0.05% viimeisen tunnin aikana, +1.46% 24 tunnin aikana ja +2.69% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
LoungeM-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.34M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. LZM-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 113.64M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 11.77M.
Tämän päivän aikana LoungeM – USD -hinta muuttui $ +0.00016957.
Viimeisten 30 päivän aikana LoungeM – USD -hinnan muutos oli $ -0.0004712146.
Viimeisten 60 päivän aikana LoungeM – USD -hinnan muutos oli $ -0.0022027266.
Viimeisten 90 päivän aikana LoungeM – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000869683093418.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ +0.00016957
|+1.46%
|30 päivää
|$ -0.0004712146
|-4.00%
|60 päivää
|$ -0.0022027266
|-18.70%
|90 päivää
|$ -0.0000869683093418
|-0.73%
The Milk Alliance Project has two tokens: the platform main currency Milk Coin (MLK) and the membership token LoungeM (LZM). MiL.k is a blockchain-based platform that integrates points from various services. MLK is used as a base currency for point exchange in the blockchain-based point integration platform Milk App. Users can integrate their unused points with MiL.k app and exchange to MLK for convert to mobile voucher or exchange to the other partner's points. Through the Milk platform, users can enjoy high utilization value of their points with discount benefits, and partners will get customer satisfaction and new user acquisition effects. As a result, Milk has expanded its partnership with the top-tier local platforms within two and a half years after its launch and has acquired over 1.3 million users. LoungeM(LZM) is the "Membership token" that is the center of MiL.k's premium membership program. LZM is used to assign of membership grade assessments, and benefits based on grade of membership in MiL.k app. The membership token allows MiL.k users to have access to exclusive benefits and services, and the more tokens they hold, will assign higher grade of membership and the more benefits will receive.
LoungeM (LZM) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää LZM-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
