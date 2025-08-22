LOULOU – hinta (LOULOU)
LOULOU (LOULOU) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00244581. Viimeisen 24 tunnin aikana LOULOU on vaihdellut alimmillaan $ 0.00240779 ja korkeimmillaan $ 0.00304506 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. LOULOU-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01142393, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00143895.
Lyhyen aikavälin tuloksissa LOULOU on muuttunut -1.54% viimeisen tunnin aikana, -8.25% 24 tunnin aikana ja +23.28% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
LOULOU-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.44M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. LOULOU-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.00B ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.44M.
Tämän päivän aikana LOULOU – USD -hinta muuttui $ -0.000219998897126053.
Viimeisten 30 päivän aikana LOULOU – USD -hinnan muutos oli $ -0.0004969841.
Viimeisten 60 päivän aikana LOULOU – USD -hinnan muutos oli $ +0.0006171169.
Viimeisten 90 päivän aikana LOULOU – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000612700846430288.
|Tänään
|$ -0.000219998897126053
|-8.25%
|30 päivää
|$ -0.0004969841
|-20.31%
|60 päivää
|$ +0.0006171169
|+25.23%
|90 päivää
|$ -0.0000612700846430288
|-2.44%
Memecoin based on sol. 💸 Want to get rich but don't dare to gamble? Buy $loulou now! Don't miss the opportunity, grab it and you will be rich! 🚀🐶 🔥 Getting rich is not a dream, buy $loulou, you know it best! Don't hesitate to get on board, wealth is in your hands! 💨💰 🐶 Don’t be foolish when the opportunity comes, $loulou is the dragon of wealth! Don’t look back when the rocket takes off, and embrace the peak of wealth! 🚀 💥 The next $BONK is empty, $loulou will take you to heaven! Don't relax when the opportunity comes, grab it and it will be your dream! ⚡💸 🌟 The road to wealth is open, $loulou is ready to take the cake! Don’t be shy to seize the opportunity, wealth belongs to you alone! 🚀🐾 🐕 Stop waiting and watch, $loulou will soar to the top! The wealth storm is coming, seize the opportunity to become a newcomer! 💎💰 ⚡ Do you want to get rich? $loulou will take you to the sky! Don't relax when the opportunity comes, seize the wealth and become a millionaire! 🔥💸 🌍 The global fire is fierce, $loulou stands at the top of wealth! The power of the East has awakened, hurry up and enter the market without waiting! 💥🐶 🚀 The door to wealth is open, $loulou will take you to the stage! Seize the opportunity and don't hesitate, financial freedom is waiting for you! 🌕 💥 Double your wealth with $loulou, don’t delay when the opportunity comes! Join now and you will be the king on the road to wealth! 🔥💰
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa.
Kuinka paljon LOULOU (LOULOU) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko LOULOU (LOULOU) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita LOULOU-rahakkeelle.
Tarkista LOULOU-rahakkeen hintaennuste nyt!
LOULOU (LOULOU) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää LOULOU-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.