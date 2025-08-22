Lisätietoja LHYPE-rahakkeesta

Looped Hype – hinta (LHYPE)

Ei listattu

1LHYPE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$41.24
$41.24$41.24
-2.90%1D
USD
Reaaliaikainen Looped Hype (LHYPE) -hintakaavio
Looped Hype (LHYPE) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 40.53
$ 40.53$ 40.53
24 h:n matalin
$ 42.82
$ 42.82$ 42.82
24 h:n korkein

$ 40.53
$ 40.53$ 40.53

$ 42.82
$ 42.82$ 42.82

$ 50.36
$ 50.36$ 50.36

$ 9.34
$ 9.34$ 9.34

-1.11%

-3.78%

-12.76%

-12.76%

Looped Hype (LHYPE) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $41.2. Viimeisen 24 tunnin aikana LHYPE on vaihdellut alimmillaan $ 40.53 ja korkeimmillaan $ 42.82 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. LHYPE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 50.36, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 9.34.

Lyhyen aikavälin tuloksissa LHYPE on muuttunut -1.11% viimeisen tunnin aikana, -3.78% 24 tunnin aikana ja -12.76% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Looped Hype (LHYPE) -rahakkeen markkinatiedot

$ 43.90M
$ 43.90M$ 43.90M

--
----

$ 43.90M
$ 43.90M$ 43.90M

1.07M
1.07M 1.07M

1,065,593.580312195
1,065,593.580312195 1,065,593.580312195

Looped Hype-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 43.90M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. LHYPE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.07M ja sen kokonaistarjonta on 1065593.580312195. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 43.90M.

Looped Hype (LHYPE) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Looped Hype – USD -hinta muuttui $ -1.6202260303672.
Viimeisten 30 päivän aikana Looped Hype – USD -hinnan muutos oli $ -4.0759160000.
Viimeisten 60 päivän aikana Looped Hype – USD -hinnan muutos oli $ +5.5641012000.
Viimeisten 90 päivän aikana Looped Hype – USD -hinnan muutos oli $ +7.66627763779231.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -1.6202260303672-3.78%
30 päivää$ -4.0759160000-9.89%
60 päivää$ +5.5641012000+13.51%
90 päivää$ +7.66627763779231+22.86%

Mikä on Looped Hype (LHYPE)

loopedHYPE (LHYPE) is an automated looping protocol that maximizes yield on staked HYPE. Users deposit HYPE to get LHYPE, then behind the scenes the protocol uses an automated looping strategy to generate additional yield, on top of any network rewards earned from staking. loopedHYPE aims to democratize institutional-grade yield strategies while strengthening the Hyperliquid ecosystem through three core pillars: Democratizing Institutional DeFi - Providing professional-grade yield strategies to all users Community-Centric Architecture - LHYPE is backed by a governance token, 90% of which is distributed to depositors and ecosystem players. HyperCatalyst - An initiative to reinvest 1% of TVL back into Hyperliquid native projects.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Looped Hype (LHYPE) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Looped Hype-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Looped Hype (LHYPE) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Looped Hype (LHYPE) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Looped Hype-rahakkeelle.

Tarkista Looped Hype-rahakkeen hintaennuste nyt!

LHYPE paikallisiin valuuttoihin

Looped Hype (LHYPE) -rahakkeen tokenomiikka

Looped Hype (LHYPE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää LHYPE-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Looped Hype (LHYPE)”

Paljonko Looped Hype (LHYPE) on arvoltaan tänään?
LHYPE-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 41.2 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on LHYPE-USD-parin nykyinen hinta?
LHYPE -USD-parin nykyinen hinta on $ 41.2. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Looped Hype-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen LHYPE markkina-arvo on $ 43.90M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on LHYPE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
LHYPE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.07M USD.
Mikä oli LHYPE-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
LHYPE saavutti ATH-hinnaksi 50.36 USD.
Mikä oli LHYPE-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
LHYPE-rahakkeen ATL-hinta oli 9.34 USD.
Mikä on LHYPE-rahakkeen treidausvolyymi?
LHYPE-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko LHYPE tänä vuonna korkeammalle?
LHYPE saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso LHYPE-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Looped Hype (LHYPE) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.