Longevity AI-logo

Longevity AI – hinta (LONGAI)

Ei listattu

1LONGAI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-1.90%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Longevity AI (LONGAI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-23 00:00:23 (UTC+8)

Longevity AI (LONGAI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00109011
$ 0.00109011$ 0.00109011

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.95%

-5.54%

-5.54%

Longevity AI (LONGAI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana LONGAI on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. LONGAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00109011, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa LONGAI on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -1.95% 24 tunnin aikana ja -5.54% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Longevity AI (LONGAI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 17.44K
$ 17.44K$ 17.44K

--
----

$ 17.44K
$ 17.44K$ 17.44K

879.03M
879.03M 879.03M

879,033,895.851427
879,033,895.851427 879,033,895.851427

Longevity AI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 17.44K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. LONGAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 879.03M ja sen kokonaistarjonta on 879033895.851427. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 17.44K.

Longevity AI (LONGAI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Longevity AI – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Longevity AI – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Longevity AI – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Longevity AI – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-1.95%
30 päivää$ 0-12.09%
60 päivää$ 0+26.03%
90 päivää$ 0--

Mikä on Longevity AI (LONGAI)

Decentralized Longevity Research AI Agent Purpose: A DeSci (Decentralized Science) AI agent to improve Bryan Johnson's Blueprint Protocol by reading every single research paper published in bioRxiv & medRxiv. Community-driven longevity research. Utility: None, its an AI memecoin. Notes: - Fair launched on Pump.fun. - 5000 holders at the time or writing. - The founder's (me) identity is shared publicly (doxxed)

Longevity AI (LONGAI) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Longevity AI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Longevity AI (LONGAI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Longevity AI (LONGAI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Longevity AI-rahakkeelle.

Tarkista Longevity AI-rahakkeen hintaennuste nyt!

LONGAI paikallisiin valuuttoihin

Longevity AI (LONGAI) -rahakkeen tokenomiikka

Longevity AI (LONGAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää LONGAI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Longevity AI (LONGAI)”

Paljonko Longevity AI (LONGAI) on arvoltaan tänään?
LONGAI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on LONGAI-USD-parin nykyinen hinta?
LONGAI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Longevity AI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen LONGAI markkina-arvo on $ 17.44K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on LONGAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
LONGAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 879.03M USD.
Mikä oli LONGAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
LONGAI saavutti ATH-hinnaksi 0.00109011 USD.
Mikä oli LONGAI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
LONGAI-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on LONGAI-rahakkeen treidausvolyymi?
LONGAI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko LONGAI tänä vuonna korkeammalle?
LONGAI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso LONGAI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.