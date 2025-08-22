Lisätietoja LOKY-rahakkeesta

Loky by Virtuals-logo

Loky by Virtuals – hinta (LOKY)

1LOKY - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00203699
-17.10%1D
USD
Reaaliaikainen Loky by Virtuals (LOKY) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:08:35 (UTC+8)

Loky by Virtuals (LOKY) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00203644
24 h:n matalin
$ 0.00247068
24 h:n korkein

$ 0.00203644
$ 0.00247068
$ 0.0115318
$ 0
-0.51%

-17.10%

+3.90%

+3.90%

Loky by Virtuals (LOKY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00203699. Viimeisen 24 tunnin aikana LOKY on vaihdellut alimmillaan $ 0.00203644 ja korkeimmillaan $ 0.00247068 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. LOKY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.0115318, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa LOKY on muuttunut -0.51% viimeisen tunnin aikana, -17.10% 24 tunnin aikana ja +3.90% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Loky by Virtuals (LOKY) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.92M
--
$ 2.03M
940.13M
995,683,653.9076768
Loky by Virtuals-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.92M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. LOKY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 940.13M ja sen kokonaistarjonta on 995683653.9076768. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.03M.

Loky by Virtuals (LOKY) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Loky by Virtuals – USD -hinta muuttui $ -0.000420260296267475.
Viimeisten 30 päivän aikana Loky by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ +0.0006517879.
Viimeisten 60 päivän aikana Loky by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ -0.0002630915.
Viimeisten 90 päivän aikana Loky by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ +0.0002975112685413015.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000420260296267475-17.10%
30 päivää$ +0.0006517879+32.00%
60 päivää$ -0.0002630915-12.91%
90 päivää$ +0.0002975112685413015+17.10%

Mikä on Loky by Virtuals (LOKY)

Loky is a unified agentic data infrastructure layer for decentralized systems, enabling developers, protocols, and communities to build and deploy autonomous agents powered by real-time on-chain data, analytics, and programmable endpoints. From smart wallets and trading bots to dashboards and institutional-grade intelligence tools, Loky serves as the data backbone of the decentralized ecosystem, delivering structured, actionable insights at machine speed.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Loky by Virtuals (LOKY) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Loky by Virtuals-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Loky by Virtuals (LOKY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Loky by Virtuals (LOKY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Loky by Virtuals-rahakkeelle.

Tarkista Loky by Virtuals-rahakkeen hintaennuste nyt!

LOKY paikallisiin valuuttoihin

Loky by Virtuals (LOKY) -rahakkeen tokenomiikka

Loky by Virtuals (LOKY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää LOKY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Loky by Virtuals (LOKY)”

Paljonko Loky by Virtuals (LOKY) on arvoltaan tänään?
LOKY-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00203699 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on LOKY-USD-parin nykyinen hinta?
LOKY -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00203699. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Loky by Virtuals-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen LOKY markkina-arvo on $ 1.92M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on LOKY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
LOKY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 940.13M USD.
Mikä oli LOKY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
LOKY saavutti ATH-hinnaksi 0.0115318 USD.
Mikä oli LOKY-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
LOKY-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on LOKY-rahakkeen treidausvolyymi?
LOKY-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko LOKY tänä vuonna korkeammalle?
LOKY saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso LOKY-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Loky by Virtuals (LOKY) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.