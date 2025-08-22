Lisätietoja CICADA-rahakkeesta

CICADA-rahakkeen hintatiedot

CICADA-rahakkeen valkoinen paperi

CICADA-rahakkeen virallinen verkkosivusto

CICADA-rahakkeen tokenomiikka

CICADA-rahakkeen hintaennuste

Locust Pocus-logo

Locust Pocus – hinta (CICADA)

Ei listattu

1CICADA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
0.00%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Locust Pocus (CICADA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 23:59:53 (UTC+8)

Locust Pocus (CICADA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0013451
$ 0.0013451$ 0.0013451

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+10.15%

+10.15%

Locust Pocus (CICADA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana CICADA on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. CICADA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.0013451, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa CICADA on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja +10.15% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Locust Pocus (CICADA) -rahakkeen markkinatiedot

$ 16.66K
$ 16.66K$ 16.66K

--
----

$ 16.66K
$ 16.66K$ 16.66K

884.24M
884.24M 884.24M

884,235,140.017706
884,235,140.017706 884,235,140.017706

Locust Pocus-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 16.66K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. CICADA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 884.24M ja sen kokonaistarjonta on 884235140.017706. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 16.66K.

Locust Pocus (CICADA) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Locust Pocus – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Locust Pocus – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Locust Pocus – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Locust Pocus – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0--
30 päivää$ 0+5.74%
60 päivää$ 0+23.55%
90 päivää$ 0--

Mikä on Locust Pocus (CICADA)

A swarm of magiccicada will descend upon the lands in the coming daysand we are going to be ready. Team creating value for bug enthusiasts near and far.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Locust Pocus (CICADA) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Locust Pocus-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Locust Pocus (CICADA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Locust Pocus (CICADA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Locust Pocus-rahakkeelle.

Tarkista Locust Pocus-rahakkeen hintaennuste nyt!

CICADA paikallisiin valuuttoihin

Locust Pocus (CICADA) -rahakkeen tokenomiikka

Locust Pocus (CICADA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää CICADA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Locust Pocus (CICADA)”

Paljonko Locust Pocus (CICADA) on arvoltaan tänään?
CICADA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on CICADA-USD-parin nykyinen hinta?
CICADA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Locust Pocus-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen CICADA markkina-arvo on $ 16.66K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on CICADA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
CICADA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 884.24M USD.
Mikä oli CICADA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
CICADA saavutti ATH-hinnaksi 0.0013451 USD.
Mikä oli CICADA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
CICADA-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on CICADA-rahakkeen treidausvolyymi?
CICADA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko CICADA tänä vuonna korkeammalle?
CICADA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso CICADA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.