LocalCoinSwap (LCS) -rahakkeen tokenomiikka

LocalCoinSwap (LCS) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu LocalCoinSwap (LCS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

LocalCoinSwap (LCS) -rahakkeen tiedot

LocalCoinSwap is building a P2P cryptocurrency exchange and launching an associated Cryptoshare ICO.

LocalCoinSwap features a completely decentralized peer-to-peer trading structure. There are no centralized bank accounts, no verification requirements, and no restrictions on trade.

Furthermore LocalCoinSwap distributes 100% of the sites profits to holders of Cryptoshares on a 1-to-1 basis, through a blockchain-based decentralized dividend application.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.localcoinswap.com/
Valkoinen paperi:
https://www.localcoinswap.com/LocalCoinSwap_whitepaper_v1.0.pdf

LocalCoinSwap (LCS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu LocalCoinSwap (LCS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 11.23M
$ 11.23M$ 11.23M
Kokonaistarjonta:
$ 72.73M
$ 72.73M$ 72.73M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 38.25M
$ 38.25M$ 38.25M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 21.36M
$ 21.36M$ 21.36M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.490867
$ 0.490867$ 0.490867
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00190108
$ 0.00190108$ 0.00190108
Nykyinen hinta:
$ 0.293619
$ 0.293619$ 0.293619

LocalCoinSwap (LCS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

LocalCoinSwap (LCS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä LCS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta LCS-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät LCS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu LCS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

LCS-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne LCS-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? LCS-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.

Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla
CEXien nopeimmat rahakelistaukset
Paras likviditeetti koko toimialalla
Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu
Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille
Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT
mc_how_why_title
Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.