LOAFCAT (LOAFCAT) -rahakkeen tokenomiikka

LOAFCAT (LOAFCAT) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu LOAFCAT (LOAFCAT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

LOAFCAT (LOAFCAT) -rahakkeen tiedot

LOAFCAT is a memecoin of a cat made out of bread. The cats have taken over the bakery! Join the fun!

We have previously launched an NFT project for our community available on Magic Eden: (https://magiceden.io/marketplace/loaf-pet).

A past version of Loaf Cat was abandoned by the original team so our community has successfully relaunched LOAFCAT; we are holding strong in market cap and volume amidst the Great Japanese Financial Reset. Our strength in the face of adversity is a sign of great things to come!

Wow. I've never seen CoinMarketCap beat CoinGecko at listing anything. Let's catch them asap!:

https://coinmarketcap.com/currencies/loafcat/

Virallinen verkkosivusto:
https://loafcat.me/

LOAFCAT (LOAFCAT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu LOAFCAT (LOAFCAT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 653.18K
$ 653.18K$ 653.18K
Kokonaistarjonta:
$ 100.00B
$ 100.00B$ 100.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 100.00B
$ 100.00B$ 100.00B
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 653.18K
$ 653.18K$ 653.18K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.00017464
$ 0.00017464$ 0.00017464
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00000275
$ 0.00000275$ 0.00000275
Nykyinen hinta:
$ 0
$ 0$ 0

LOAFCAT (LOAFCAT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

LOAFCAT (LOAFCAT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä LOAFCAT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta LOAFCAT-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät LOAFCAT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu LOAFCAT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

LOAFCAT-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne LOAFCAT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? LOAFCAT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.

Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla
CEXien nopeimmat rahakelistaukset
Paras likviditeetti koko toimialalla
Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu
Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille
Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT
mc_how_why_title
Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.