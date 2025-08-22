LOAF – hinta (LOAF)
--
--
-1.83%
-1.83%
LOAF (LOAF) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana LOAF on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. LOAF-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa LOAF on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -- 24 tunnin aikana ja -1.83% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
LOAF-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 8.24K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. LOAF-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 997.26M ja sen kokonaistarjonta on 997258534.648647. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 8.24K.
Tämän päivän aikana LOAF – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana LOAF – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana LOAF – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana LOAF – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|--
|30 päivää
|$ 0
|+2.28%
|60 päivää
|$ 0
|+26.80%
|90 päivää
|$ 0
|--
Loaf is the newest meme-driven coin baking up excitement in the crypto world! Inspired by the internet’s love for bread memes, Loaf combines humor and innovation to bring a fresh, playful approach to decentralized finance. More than just a token, Loaf is a movement built around community and good vibes, aiming to turn every transaction into a reminder of the lighter side of life. With its focus on inclusivity and community-driven decision-making, Loaf lets holders be part of something more than just financial gain—it's about building a culture of fun and sharing the love of memes on the blockchain. At its core, Loaf is powered by cutting-edge blockchain technology designed to keep investments secure and accessible. Its mission is to blend the playful spirit of internet culture with the opportunities of decentralized finance, creating a coin that's easy to love and even easier to laugh with. Whether you're a crypto pro or a newcomer, Loaf welcomes everyone to join in on the fun and take a slice of the meme economy. Don’t miss out on Loaf, where humor, boldness, and community come together to shape the future of crypto with a smile.
