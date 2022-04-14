Living the Dream (LTD) -rahakkeen tokenomiikka
Living the Dream (LTD) -rahakkeen tiedot
Living the Dream ($LTD) is a cutting-edge decentralized advertising platform that aims to seamlessly connect Web2 and Web3 ecosystems, offering a unique blend of traditional and blockchain-based ad management. The platform provides robust, precise ad management tools that cater to both centralized and decentralized environments. Through community-driven governance, Living the Dream empowers its users to actively participate in decision-making processes, ensuring that the platform evolves in line with the needs and desires of its community. Additionally, its deep integration with the Shib Dream community strengthens its foundation, fostering collaboration and innovation within the ecosystem. By enabling smooth ad operations across various networks, Living the Dream is poised to revolutionize the way advertising is conducted in both Web2 and Web3 spaces.
Living the Dream (LTD) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Living the Dream (LTD) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Living the Dream (LTD) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Living the Dream (LTD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä LTD-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta LTD-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät LTD-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu LTD-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
LTD-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne LTD-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? LTD-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Miksi sinun kannattaa valita MEXC?
MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.