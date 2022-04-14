Living the Dream (LTD) -rahakkeen tokenomiikka

Living the Dream (LTD) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Living the Dream (LTD) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

Living the Dream (LTD) -rahakkeen tiedot

Living the Dream ($LTD) is a cutting-edge decentralized advertising platform that aims to seamlessly connect Web2 and Web3 ecosystems, offering a unique blend of traditional and blockchain-based ad management. The platform provides robust, precise ad management tools that cater to both centralized and decentralized environments. Through community-driven governance, Living the Dream empowers its users to actively participate in decision-making processes, ensuring that the platform evolves in line with the needs and desires of its community. Additionally, its deep integration with the Shib Dream community strengthens its foundation, fostering collaboration and innovation within the ecosystem. By enabling smooth ad operations across various networks, Living the Dream is poised to revolutionize the way advertising is conducted in both Web2 and Web3 spaces.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.ltdtoken.com/

Living the Dream (LTD) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Living the Dream (LTD) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 176.80K
$ 176.80K$ 176.80K
Kokonaistarjonta:
$ 330.19B
$ 330.19B$ 330.19B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 176.39B
$ 176.39B$ 176.39B
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 330.96K
$ 330.96K$ 330.96K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0
$ 0$ 0
Kaikkien aikojen alin:
$ 0
$ 0$ 0
Nykyinen hinta:
$ 0
$ 0$ 0

Living the Dream (LTD) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Living the Dream (LTD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä LTD-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta LTD-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät LTD-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu LTD-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

LTD-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne LTD-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? LTD-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.

Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla
CEXien nopeimmat rahakelistaukset
Paras likviditeetti koko toimialalla
Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu
Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille
Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT
mc_how_why_title
Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.