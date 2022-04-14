Little Ugly Duck (LUD) -rahakkeen tokenomiikka
Little Ugly Duck (LUD) -rahakkeen tiedot
Little Ugly Duck was launched as charity Token initially but the overwhelming support we received we made us rethink the plans and decided to make a utility for the token, Little Ugly Duck token would be used for studying online at Victoria IELTS College which is one of the most prestigious language institute in South Asia, Victoria IELTS College is a platinum Plus partner with British Council and has been the highest contributor at British Council for three years running. The C.E.O if Victoria is Mr. Naveed Niazi and he is the C.E.O at Little Ugly Duck as well.
We plan to develop an App through which all holders would be able to access all cryptos out there the likes if Dex.guru and Poocoin.App, We plan to develop a LUD wallet followed by a LUD exchange. While we have decided to expand the scope and utility of the token, we still plan to donate a set amount through community driven polls to Charites across the globe, The beneficiaries would be decided by the community through polls conducted on Twitter, Telegram and Facebook.
NFT markets, Staking's and LUD swap is also a part of the given Road map, The team is actively pursuing excellence and are proud to announce that things are going according to the outlined Road map.
Little Ugly Duck (LUD) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Little Ugly Duck (LUD) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Little Ugly Duck (LUD) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Little Ugly Duck (LUD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä LUD-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta LUD-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät LUD-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu LUD-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.