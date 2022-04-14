Lither Coin (LTH) -rahakkeen tokenomiikka
Lither Coin (LTH) -rahakkeen tiedot
In the ever-evolving landscape of blockchain technology, Lither Blockchain emerges as a groundbreaking platform, uniquely positioned at the intersection of GameFi, DeFi, and the integration of Real World Assets (RWA). With a keen focus on revolutionizing how digital and physical assets interact within decentralized environments, Lither Blockchain is setting new standards for security, efficiency, and user engagement. At its core, Lither Blockchain aims to harness the power of blockchain technology to create a more inclusive, accessible, and diversified financial ecosystem. By leveraging the unique characteristics of GameFi, DeFi, and RWAs, Lither Blockchain is not just a platform but a comprehensive ecosystem that facilitates the seamless convergence of gaming, finance, and real-world assets.
Lither Coin (LTH) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Lither Coin (LTH) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Lither Coin (LTH) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Lither Coin (LTH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä LTH-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta LTH-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät LTH-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu LTH-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.