Litecoin Cash-logo

Litecoin Cash – hinta (LCC)

Ei listattu

1LCC - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0011656
$0.0011656$0.0011656
-3.10%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Litecoin Cash (LCC) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:08:19 (UTC+8)

Litecoin Cash (LCC) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00116451
$ 0.00116451$ 0.00116451
24 h:n matalin
$ 0.00150497
$ 0.00150497$ 0.00150497
24 h:n korkein

$ 0.00116451
$ 0.00116451$ 0.00116451

$ 0.00150497
$ 0.00150497$ 0.00150497

$ 4.09
$ 4.09$ 4.09

$ 0
$ 0$ 0

+0.00%

-3.19%

-2.57%

-2.57%

Litecoin Cash (LCC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.0011656. Viimeisen 24 tunnin aikana LCC on vaihdellut alimmillaan $ 0.00116451 ja korkeimmillaan $ 0.00150497 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. LCC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 4.09, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa LCC on muuttunut +0.00% viimeisen tunnin aikana, -3.19% 24 tunnin aikana ja -2.57% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Litecoin Cash (LCC) -rahakkeen markkinatiedot

$ 950.33K
$ 950.33K$ 950.33K

--
----

$ 950.34K
$ 950.34K$ 950.34K

816.08M
816.08M 816.08M

816,081,543.7084944
816,081,543.7084944 816,081,543.7084944

Litecoin Cash-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 950.33K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. LCC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 816.08M ja sen kokonaistarjonta on 816081543.7084944. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 950.34K.

Litecoin Cash (LCC) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Litecoin Cash – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Litecoin Cash – USD -hinnan muutos oli $ -0.0001288395.
Viimeisten 60 päivän aikana Litecoin Cash – USD -hinnan muutos oli $ -0.0006663799.
Viimeisten 90 päivän aikana Litecoin Cash – USD -hinnan muutos oli $ -0.004218023517780274.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-3.19%
30 päivää$ -0.0001288395-11.05%
60 päivää$ -0.0006663799-57.17%
90 päivää$ -0.004218023517780274-78.34%

Mikä on Litecoin Cash (LCC)

Litecoin Cash is an open source, peer-to-peer digital currency based on SHA-256 proof-of-work hashes. It’s also the world’s first blockchain to utilize HiveMine, the latest cutting-edge technology that helps to provide the ultimate protection from 51% attacks and double spending, and ensures the sustainable and long-term security of its public distributed ledger. The Litecoin Cash blockchain also has practical uses such as in the medical sector as it stores and manages electronic medical records in a secure way, as well as protecting sensitive data from hackers and giving patients more control over their information that complies with privacy regulations. LCC's target block time of 2.5 minutes gives 4 times the transaction bandwidth of Bitcoin, while transactions are 90% cheaper than Litecoin. HD wallets and native SegWit with bech32 addresses are fully supported Litecoin Cash was forked from Litecoin on 18 Feb 2018 at block 1371111, with a 10:1 Claim Ratio. For every 1 LTC held at the fork block, LTC holders could claim 10 LCC. If you held LTC at block 1371111 but haven't claimed yet, your LCC are still waiting for you! After many months of testing on tetnet The Hive became active on mainnet on Wednesday 6 Feb. 2019 The Hive is our brand new democratised mining concept, which feautures negligible energy cost and will help to. protect the coin against 51% attacks. Users create bees, agent-based mining workers which earn rewards for their owners.

Litecoin Cash (LCC) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

Litecoin Cash-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Litecoin Cash (LCC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Litecoin Cash (LCC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Litecoin Cash-rahakkeelle.

Tarkista Litecoin Cash-rahakkeen hintaennuste nyt!

LCC paikallisiin valuuttoihin

Litecoin Cash (LCC) -rahakkeen tokenomiikka

Litecoin Cash (LCC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää LCC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Litecoin Cash (LCC)”

Paljonko Litecoin Cash (LCC) on arvoltaan tänään?
LCC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0011656 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on LCC-USD-parin nykyinen hinta?
LCC -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0011656. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Litecoin Cash-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen LCC markkina-arvo on $ 950.33K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on LCC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
LCC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 816.08M USD.
Mikä oli LCC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
LCC saavutti ATH-hinnaksi 4.09 USD.
Mikä oli LCC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
LCC-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on LCC-rahakkeen treidausvolyymi?
LCC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko LCC tänä vuonna korkeammalle?
LCC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso LCC-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:08:19 (UTC+8)

Litecoin Cash (LCC) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

