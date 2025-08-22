Liqwid Finance – hinta (LQ)
-1.76%
-8.01%
-12.16%
-12.16%
Liqwid Finance (LQ) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $3.07. Viimeisen 24 tunnin aikana LQ on vaihdellut alimmillaan $ 3.09 ja korkeimmillaan $ 3.34 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. LQ-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 125.74, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa LQ on muuttunut -1.76% viimeisen tunnin aikana, -8.01% 24 tunnin aikana ja -12.16% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Liqwid Finance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 62.57M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. LQ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 20.21M ja sen kokonaistarjonta on 21000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 65.01M.
Tämän päivän aikana Liqwid Finance – USD -hinta muuttui $ -0.267857861230846.
Viimeisten 30 päivän aikana Liqwid Finance – USD -hinnan muutos oli $ -0.4395945280.
Viimeisten 60 päivän aikana Liqwid Finance – USD -hinnan muutos oli $ +1.8628443790.
Viimeisten 90 päivän aikana Liqwid Finance – USD -hinnan muutos oli $ +0.1931393203892517.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ -0.267857861230846
|-8.01%
|30 päivää
|$ -0.4395945280
|-14.31%
|60 päivää
|$ +1.8628443790
|+60.68%
|90 päivää
|$ +0.1931393203892517
|+6.71%
Liqwid is an algorithmic and non-custodial liquidity protocol for earning interest on supplied assets and borrowing Cardano native assets. Users of the protocol can interact with money markets implemented as a set of pooled liquidity smart contracts. Users supply assets (a lender) when they call the market contract's mint function and borrow against their supplied assets as collateral (a borrower) when they call the borrow contract. The Liqwid DAO Token LQ unlocks voting power for protocol users to participate in the protocol's decentralized governance and when staked is used as a reserve asset generating two layers of yield for LQ stakers (liquidation profit and percent of total revenue).
