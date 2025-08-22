Lisätietoja LQ-rahakkeesta

Liqwid Finance – hinta (LQ)

Ei listattu

1LQ - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$3.09
$3.09$3.09
-7.40%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen Liqwid Finance (LQ) -hintakaavio
Liqwid Finance (LQ) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 3.09
$ 3.09$ 3.09
24 h:n matalin
$ 3.34
$ 3.34$ 3.34
24 h:n korkein

$ 3.09
$ 3.09$ 3.09

$ 3.34
$ 3.34$ 3.34

$ 125.74
$ 125.74$ 125.74

$ 0
$ 0$ 0

-1.76%

-8.01%

-12.16%

-12.16%

Liqwid Finance (LQ) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $3.07. Viimeisen 24 tunnin aikana LQ on vaihdellut alimmillaan $ 3.09 ja korkeimmillaan $ 3.34 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. LQ-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 125.74, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa LQ on muuttunut -1.76% viimeisen tunnin aikana, -8.01% 24 tunnin aikana ja -12.16% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Liqwid Finance (LQ) -rahakkeen markkinatiedot

$ 62.57M
$ 62.57M$ 62.57M

--
----

$ 65.01M
$ 65.01M$ 65.01M

20.21M
20.21M 20.21M

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

Liqwid Finance-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 62.57M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. LQ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 20.21M ja sen kokonaistarjonta on 21000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 65.01M.

Liqwid Finance (LQ) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Liqwid Finance – USD -hinta muuttui $ -0.267857861230846.
Viimeisten 30 päivän aikana Liqwid Finance – USD -hinnan muutos oli $ -0.4395945280.
Viimeisten 60 päivän aikana Liqwid Finance – USD -hinnan muutos oli $ +1.8628443790.
Viimeisten 90 päivän aikana Liqwid Finance – USD -hinnan muutos oli $ +0.1931393203892517.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.267857861230846-8.01%
30 päivää$ -0.4395945280-14.31%
60 päivää$ +1.8628443790+60.68%
90 päivää$ +0.1931393203892517+6.71%

Mikä on Liqwid Finance (LQ)

Liqwid is an algorithmic and non-custodial liquidity protocol for earning interest on supplied assets and borrowing Cardano native assets. Users of the protocol can interact with money markets implemented as a set of pooled liquidity smart contracts. Users supply assets (a lender) when they call the market contract's mint function and borrow against their supplied assets as collateral (a borrower) when they call the borrow contract. The Liqwid DAO Token LQ unlocks voting power for protocol users to participate in the protocol's decentralized governance and when staked is used as a reserve asset generating two layers of yield for LQ stakers (liquidation profit and percent of total revenue).

Liqwid Finance (LQ) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Liqwid Finance-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Liqwid Finance (LQ) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Liqwid Finance (LQ) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Liqwid Finance-rahakkeelle.

Tarkista Liqwid Finance-rahakkeen hintaennuste nyt!

LQ paikallisiin valuuttoihin

Liqwid Finance (LQ) -rahakkeen tokenomiikka

Liqwid Finance (LQ) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää LQ-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Liqwid Finance (LQ)”

Paljonko Liqwid Finance (LQ) on arvoltaan tänään?
LQ-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 3.07 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on LQ-USD-parin nykyinen hinta?
LQ -USD-parin nykyinen hinta on $ 3.07. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Liqwid Finance-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen LQ markkina-arvo on $ 62.57M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on LQ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
LQ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 20.21M USD.
Mikä oli LQ-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
LQ saavutti ATH-hinnaksi 125.74 USD.
Mikä oli LQ-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
LQ-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on LQ-rahakkeen treidausvolyymi?
LQ-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko LQ tänä vuonna korkeammalle?
LQ saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso LQ-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Liqwid Finance (LQ) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

