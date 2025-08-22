Liquor – hinta (LIQ)
-2.58%
-11.18%
-34.16%
-34.16%
Liquor (LIQ) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana LIQ on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. LIQ-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa LIQ on muuttunut -2.58% viimeisen tunnin aikana, -11.18% 24 tunnin aikana ja -34.16% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Liquor-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 59.98K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. LIQ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 69.70B ja sen kokonaistarjonta on 69696969696.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 59.98K.
Tämän päivän aikana Liquor – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Liquor – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Liquor – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Liquor – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|-11.18%
|30 päivää
|$ 0
|-37.35%
|60 päivää
|$ 0
|-20.50%
|90 päivää
|$ 0
|--
Welcome to Liquor, the memecoin that's here to bring the party to the Sui! The concept behind Liquor is simple –A liquor is like water with a fun twist, but can bring huge liquidity to the ecosystem as people love it! Our goal is to bring more fun and build meme culture to Sui. About Liquor Liquor has been living in the crypto space since 2019, with its primary residence in Solana. The attention shifted to Sui after Suibasecamp in Paris where many people believe that Sui has the potential to become the next Solana. I share that belief. Why Liquor? Because we're not just another coin; we're a movement. We're blending the best of meme culture with the incredible power of Sui. It's time to leave the old, boring chains behind and dive into a world where your investments are as entertaining as your favorite memes.
