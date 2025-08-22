Lisätietoja LUSD-rahakkeesta

Liquity USD – hinta (LUSD)

1LUSD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$1.001
$1.001$1.001
+0.20%1D
Reaaliaikainen Liquity USD (LUSD) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:55:11 (UTC+8)

Liquity USD (LUSD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.996647
$ 0.996647$ 0.996647
24 h:n matalin
$ 1.003
$ 1.003$ 1.003
24 h:n korkein

$ 0.996647
$ 0.996647$ 0.996647

$ 1.003
$ 1.003$ 1.003

$ 1.16
$ 1.16$ 1.16

$ 0.896722
$ 0.896722$ 0.896722

-0.06%

+0.15%

-0.19%

-0.19%

Liquity USD (LUSD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $1.001. Viimeisen 24 tunnin aikana LUSD on vaihdellut alimmillaan $ 0.996647 ja korkeimmillaan $ 1.003 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. LUSD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.16, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.896722.

Lyhyen aikavälin tuloksissa LUSD on muuttunut -0.06% viimeisen tunnin aikana, +0.15% 24 tunnin aikana ja -0.19% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Liquity USD (LUSD) -rahakkeen markkinatiedot

$ 39.37M
$ 39.37M$ 39.37M

--
----

$ 39.37M
$ 39.37M$ 39.37M

39.31M
39.31M 39.31M

39,312,995.63137098
39,312,995.63137098 39,312,995.63137098

Liquity USD-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 39.37M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. LUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 39.31M ja sen kokonaistarjonta on 39312995.63137098. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 39.37M.

Liquity USD (LUSD) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Liquity USD – USD -hinta muuttui $ +0.00151111.
Viimeisten 30 päivän aikana Liquity USD – USD -hinnan muutos oli $ -0.0006033027.
Viimeisten 60 päivän aikana Liquity USD – USD -hinnan muutos oli $ -0.0018359341.
Viimeisten 90 päivän aikana Liquity USD – USD -hinnan muutos oli $ -0.001447725414616.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00151111+0.15%
30 päivää$ -0.0006033027-0.06%
60 päivää$ -0.0018359341-0.18%
90 päivää$ -0.001447725414616-0.14%

Mikä on Liquity USD (LUSD)

LUSD is a fully redeemable USD-pegged stablecoin issued by the Liquity Protocol. Liquity is a decentralized borrowing protocol that allows you to draw 0% interest loans against Ether used as collateral. Loans are paid out in LUSD and need to maintain a minimum collateral ratio of only 110%. In addition to the collateral, the loans are secured by a Stability Pool containing LUSD and by fellow borrowers collectively acting as guarantors of last resort. Liquity as a protocol is non-custodial, immutable, and governance-free.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Liquity USD (LUSD) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Liquity USD-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Liquity USD (LUSD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Liquity USD (LUSD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Liquity USD-rahakkeelle.

Tarkista Liquity USD-rahakkeen hintaennuste nyt!

LUSD paikallisiin valuuttoihin

Liquity USD (LUSD) -rahakkeen tokenomiikka

Liquity USD (LUSD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää LUSD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Liquity USD (LUSD)”

Paljonko Liquity USD (LUSD) on arvoltaan tänään?
LUSD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 1.001 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on LUSD-USD-parin nykyinen hinta?
LUSD -USD-parin nykyinen hinta on $ 1.001. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Liquity USD-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen LUSD markkina-arvo on $ 39.37M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on LUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
LUSD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 39.31M USD.
Mikä oli LUSD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
LUSD saavutti ATH-hinnaksi 1.16 USD.
Mikä oli LUSD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
LUSD-rahakkeen ATL-hinta oli 0.896722 USD.
Mikä on LUSD-rahakkeen treidausvolyymi?
LUSD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko LUSD tänä vuonna korkeammalle?
LUSD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso LUSD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 11:55:11 (UTC+8)

Liquity USD (LUSD) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

