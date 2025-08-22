Lisätietoja BOLD-rahakkeesta

Liquity BOLD-logo

Liquity BOLD – hinta (BOLD)

Ei listattu

1BOLD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.998295
$0.998295
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen Liquity BOLD (BOLD) -hintakaavio
Liquity BOLD (BOLD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.997441
24 h:n matalin
$ 0.999915
24 h:n korkein

$ 0.997441
$ 0.999915
$ 1.013
$ 0.990867
-0.07%

+0.04%

-0.12%

-0.12%

Liquity BOLD (BOLD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.998248. Viimeisen 24 tunnin aikana BOLD on vaihdellut alimmillaan $ 0.997441 ja korkeimmillaan $ 0.999915 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BOLD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.013, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.990867.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BOLD on muuttunut -0.07% viimeisen tunnin aikana, +0.04% 24 tunnin aikana ja -0.12% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Liquity BOLD (BOLD) -rahakkeen markkinatiedot

$ 41.83M
--
$ 41.69M
41.90M
41,759,784.96115493
Liquity BOLD-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 41.83M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. BOLD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 41.90M ja sen kokonaistarjonta on 41759784.96115493. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 41.69M.

Liquity BOLD (BOLD) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Liquity BOLD – USD -hinta muuttui $ +0.00040312.
Viimeisten 30 päivän aikana Liquity BOLD – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000605936.
Viimeisten 60 päivän aikana Liquity BOLD – USD -hinnan muutos oli $ -0.0013452390.
Viimeisten 90 päivän aikana Liquity BOLD – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00040312+0.04%
30 päivää$ -0.0000605936-0.00%
60 päivää$ -0.0013452390-0.13%
90 päivää$ 0--

Mikä on Liquity BOLD (BOLD)

BOLD is a fully redeemable USD-pegged stablecoin issued by the Liquity Protocol. It is used to pay out loans within the Liquity ecosystem, which allows users to set their own interest rates and borrow against ETHm, wstETH, and rETH as collateral. Loans must maintain a minimum collateral ratio of 110% and are secured by a Stability Pool containing BOLD and by fellow borrowers acting as guarantors of last resort.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa.

Liquity BOLD (BOLD) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Liquity BOLD-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Liquity BOLD (BOLD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Liquity BOLD (BOLD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Liquity BOLD-rahakkeelle.

Tarkista Liquity BOLD-rahakkeen hintaennuste nyt!

BOLD paikallisiin valuuttoihin

Liquity BOLD (BOLD) -rahakkeen tokenomiikka

Liquity BOLD (BOLD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BOLD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Liquity BOLD (BOLD)”

Paljonko Liquity BOLD (BOLD) on arvoltaan tänään?
BOLD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.998248 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BOLD-USD-parin nykyinen hinta?
BOLD -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.998248. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Liquity BOLD-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BOLD markkina-arvo on $ 41.83M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BOLD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BOLD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 41.90M USD.
Mikä oli BOLD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BOLD saavutti ATH-hinnaksi 1.013 USD.
Mikä oli BOLD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BOLD-rahakkeen ATL-hinta oli 0.990867 USD.
Mikä on BOLD-rahakkeen treidausvolyymi?
BOLD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko BOLD tänä vuonna korkeammalle?
BOLD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BOLD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Liquity BOLD (BOLD) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

