LiquidDriver-logo

LiquidDriver – hinta (LQDR)

Ei listattu

1LQDR - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.175785
$0.175785$0.175785
-6.50%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen LiquidDriver (LQDR) -hintakaavio
LiquidDriver (LQDR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.171873
$ 0.171873$ 0.171873
24 h:n matalin
$ 0.188853
$ 0.188853$ 0.188853
24 h:n korkein

$ 0.171873
$ 0.171873$ 0.171873

$ 0.188853
$ 0.188853$ 0.188853

$ 56.5
$ 56.5$ 56.5

$ 0.135155
$ 0.135155$ 0.135155

+1.09%

-6.56%

-8.90%

-8.90%

LiquidDriver (LQDR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.175772. Viimeisen 24 tunnin aikana LQDR on vaihdellut alimmillaan $ 0.171873 ja korkeimmillaan $ 0.188853 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. LQDR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 56.5, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.135155.

Lyhyen aikavälin tuloksissa LQDR on muuttunut +1.09% viimeisen tunnin aikana, -6.56% 24 tunnin aikana ja -8.90% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

LiquidDriver (LQDR) -rahakkeen markkinatiedot

$ 1.79M
$ 1.79M$ 1.79M

--
----

$ 1.79M
$ 1.79M$ 1.79M

10.18M
10.18M 10.18M

10,177,134.544687469
10,177,134.544687469 10,177,134.544687469

LiquidDriver-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.79M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. LQDR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 10.18M ja sen kokonaistarjonta on 10177134.544687469. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.79M.

LiquidDriver (LQDR) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana LiquidDriver – USD -hinta muuttui $ -0.0123494143444101.
Viimeisten 30 päivän aikana LiquidDriver – USD -hinnan muutos oli $ -0.0612365039.
Viimeisten 60 päivän aikana LiquidDriver – USD -hinnan muutos oli $ -0.0457510435.
Viimeisten 90 päivän aikana LiquidDriver – USD -hinnan muutos oli $ -0.1071324108790377.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0123494143444101-6.56%
30 päivää$ -0.0612365039-34.83%
60 päivää$ -0.0457510435-26.02%
90 päivää$ -0.1071324108790377-37.86%

Mikä on LiquidDriver (LQDR)

LiquidDriver is a High-Yield liquidity mining DAPP launched on fantom, incentivizing liquidity providers on SushiSwap. We aim to foster innovation, development and integration on opera so users can experience the sheer power of DeFi, combined with the seamlessness of a CeFi experience.

LiquidDriver (LQDR) -resurssi

Tutkimusraportti
Virallinen verkkosivusto

LiquidDriver-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon LiquidDriver (LQDR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko LiquidDriver (LQDR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita LiquidDriver-rahakkeelle.

Tarkista LiquidDriver-rahakkeen hintaennuste nyt!

LQDR paikallisiin valuuttoihin

LiquidDriver (LQDR) -rahakkeen tokenomiikka

LiquidDriver (LQDR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää LQDR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”LiquidDriver (LQDR)”

Paljonko LiquidDriver (LQDR) on arvoltaan tänään?
LQDR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.175772 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on LQDR-USD-parin nykyinen hinta?
LQDR -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.175772. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on LiquidDriver-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen LQDR markkina-arvo on $ 1.79M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on LQDR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
LQDR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 10.18M USD.
Mikä oli LQDR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
LQDR saavutti ATH-hinnaksi 56.5 USD.
Mikä oli LQDR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
LQDR-rahakkeen ATL-hinta oli 0.135155 USD.
Mikä on LQDR-rahakkeen treidausvolyymi?
LQDR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko LQDR tänä vuonna korkeammalle?
LQDR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso LQDR-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.