Liquid Mercury (MERC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.00615312. Viimeisen 24 tunnin aikana MERC on vaihdellut alimmillaan $ 0.00449269 ja korkeimmillaan $ 0.0065 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. MERC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.001, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00101985.
Lyhyen aikavälin tuloksissa MERC on muuttunut +0.48% viimeisen tunnin aikana, -5.33% 24 tunnin aikana ja +21.37% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Liquid Mercury-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 13.11M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. MERC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 2.13B ja sen kokonaistarjonta on 6000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 36.92M.
Tämän päivän aikana Liquid Mercury – USD -hinta muuttui $ -0.000346883231489805.
Viimeisten 30 päivän aikana Liquid Mercury – USD -hinnan muutos oli $ +0.0131115898.
Viimeisten 60 päivän aikana Liquid Mercury – USD -hinnan muutos oli $ -0.0000313710.
Viimeisten 90 päivän aikana Liquid Mercury – USD -hinnan muutos oli $ +0.00266312.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ -0.000346883231489805
|-5.33%
|30 päivää
|$ +0.0131115898
|+213.09%
|60 päivää
|$ -0.0000313710
|-0.50%
|90 päivää
|$ +0.00266312
|+76.31%
Liquid Mercury is a technology company led by Tony Saliba that delivers best-in-class institutional-grade trading infrastructure, workflow automation, and Real World Asset (RWA) marketplaces. This platform and components meet the performance, security, and reporting standards of the most demanding traditional finance firms. The MERC is an ERC-20 utility token that can be used within the Liquid Mercury eco-system to create value for LM customers in 3 primary ways. 1. The MERC allows customers of Liquid Mercury to create discounts on their Liquid Mercury invoices via the “Discount Farming Staking Program” (see the Liquid Mercury website). Discount Farmers (the MERC holder who stakes) produce monthly discounts called “Element Tokens” (ETs) based on the number of MERCs staked. ETs produced monthly by the Discount Farmer can be applied to your invoice if you are a customer or traded for cash equivalents in a private secondary market, where Liquid Mercury customers and ET holders (non-customer MERC holders) can meet to buy/sell ETs. 2. The MERC also gives access to exclusive research/content, curated trading tools, and trading rebates for individual users. Staked MERC holders also receive a “staking reward” in the form of 10% (annually) paid in MERCs. 3. As Liquid Mercury expands its RWA presence, the MERC will play a larger role in this new expansion of tokenization.
MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!
Liquid Mercury (MERC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää MERC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
