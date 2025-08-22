Lisätietoja LBGT-rahakkeesta

LBGT-rahakkeen hintatiedot

LBGT-rahakkeen valkoinen paperi

LBGT-rahakkeen virallinen verkkosivusto

LBGT-rahakkeen tokenomiikka

LBGT-rahakkeen hintaennuste

Liquid BGT-logo

Liquid BGT – hinta (LBGT)

Ei listattu

1LBGT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$2.15
$2.15$2.15
-7.70%1D
USD
Reaaliaikainen Liquid BGT (LBGT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 13:07:32 (UTC+8)

Liquid BGT (LBGT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 2.15
$ 2.15$ 2.15
24 h:n matalin
$ 2.35
$ 2.35$ 2.35
24 h:n korkein

$ 2.15
$ 2.15$ 2.15

$ 2.35
$ 2.35$ 2.35

$ 20.63
$ 20.63$ 20.63

$ 1.59
$ 1.59$ 1.59

-1.01%

-7.69%

+0.13%

+0.13%

Liquid BGT (LBGT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $2.15. Viimeisen 24 tunnin aikana LBGT on vaihdellut alimmillaan $ 2.15 ja korkeimmillaan $ 2.35 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. LBGT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 20.63, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 1.59.

Lyhyen aikavälin tuloksissa LBGT on muuttunut -1.01% viimeisen tunnin aikana, -7.69% 24 tunnin aikana ja +0.13% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Liquid BGT (LBGT) -rahakkeen markkinatiedot

$ 2.62M
$ 2.62M$ 2.62M

--
----

$ 2.62M
$ 2.62M$ 2.62M

1.22M
1.22M 1.22M

1,218,455.256461302
1,218,455.256461302 1,218,455.256461302

Liquid BGT-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.62M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. LBGT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.22M ja sen kokonaistarjonta on 1218455.256461302. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.62M.

Liquid BGT (LBGT) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Liquid BGT – USD -hinta muuttui $ -0.179356227816795.
Viimeisten 30 päivän aikana Liquid BGT – USD -hinnan muutos oli $ -0.2594802750.
Viimeisten 60 päivän aikana Liquid BGT – USD -hinnan muutos oli $ +0.5633019350.
Viimeisten 90 päivän aikana Liquid BGT – USD -hinnan muutos oli $ -1.7761257399862113.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.179356227816795-7.69%
30 päivää$ -0.2594802750-12.06%
60 päivää$ +0.5633019350+26.20%
90 päivää$ -1.7761257399862113-45.23%

Mikä on Liquid BGT (LBGT)

BeraPaw is a novel liquid wrapper protocol built atop Berachain’s Proof of Liquidity (PoL) consensus mechanism. It simplifies and automates PoL interactions for participants, enabling them to unlock the full potential of Berachain’s governance token, BGT, in a decentralized and user-friendly manner. At its core, BeraPaw transforms Berachain’s native yield-bearing token, BGT, into a more versatile and liquid asset called Liquid BGT (LBGT).

Liquid BGT (LBGT) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Liquid BGT-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Liquid BGT (LBGT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Liquid BGT (LBGT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Liquid BGT-rahakkeelle.

Tarkista Liquid BGT-rahakkeen hintaennuste nyt!

LBGT paikallisiin valuuttoihin

Liquid BGT (LBGT) -rahakkeen tokenomiikka

Liquid BGT (LBGT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää LBGT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Liquid BGT (LBGT)”

Paljonko Liquid BGT (LBGT) on arvoltaan tänään?
LBGT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 2.15 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on LBGT-USD-parin nykyinen hinta?
LBGT -USD-parin nykyinen hinta on $ 2.15. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Liquid BGT-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen LBGT markkina-arvo on $ 2.62M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on LBGT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
LBGT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.22M USD.
Mikä oli LBGT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
LBGT saavutti ATH-hinnaksi 20.63 USD.
Mikä oli LBGT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
LBGT-rahakkeen ATL-hinta oli 1.59 USD.
Mikä on LBGT-rahakkeen treidausvolyymi?
LBGT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko LBGT tänä vuonna korkeammalle?
LBGT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso LBGT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
