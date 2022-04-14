Lin Gang Melon (LINGANG) -rahakkeen tokenomiikka
#lingang on Solana - Lin gang guli guli guliii
Lin Gang Melon is a meme-powered community project on the Solana blockchain. Born from the people and for the people, it was fair-launched on Pump.fun with no presale, VCs, or team allocation.
100% community-driven, Lin Gang Melon embraces the chaos and humor of internet culture while riding the fast lane of Solana’s ecosystem. No promises, just pure vibes and juicy memes.
Lin Gang Melon is a viral internet meme featuring a melon as an animated character in a whimsical world of villainous hero conspiracies and dramatic skits, captivating millions with its absurd humor and intricate storyline embedded into its short videos for keen-eyed fans to discover.
Lin Gang Melon (LINGANG) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Lin Gang Melon (LINGANG) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Lin Gang Melon (LINGANG) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Lin Gang Melon (LINGANG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä LINGANG-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta LINGANG-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.