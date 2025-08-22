Lisätietoja LMNL-rahakkeesta

LMNL-rahakkeen hintatiedot

LMNL-rahakkeen virallinen verkkosivusto

LMNL-rahakkeen tokenomiikka

LMNL-rahakkeen hintaennuste

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Liminal Agent by Virtuals-logo

Liminal Agent by Virtuals – hinta (LMNL)

Ei listattu

1LMNL - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-0.50%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen Liminal Agent by Virtuals (LMNL) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 17:01:43 (UTC+8)

Liminal Agent by Virtuals (LMNL) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00299973
$ 0.00299973$ 0.00299973

$ 0
$ 0$ 0

-0.02%

-0.39%

+41.03%

+41.03%

Liminal Agent by Virtuals (LMNL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana LMNL on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. LMNL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.00299973, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa LMNL on muuttunut -0.02% viimeisen tunnin aikana, -0.39% 24 tunnin aikana ja +41.03% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Liminal Agent by Virtuals (LMNL) -rahakkeen markkinatiedot

$ 93.88K
$ 93.88K$ 93.88K

--
----

$ 98.83K
$ 98.83K$ 98.83K

946.61M
946.61M 946.61M

996,612,359.3074868
996,612,359.3074868 996,612,359.3074868

Liminal Agent by Virtuals-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 93.88K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. LMNL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 946.61M ja sen kokonaistarjonta on 996612359.3074868. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 98.83K.

Liminal Agent by Virtuals (LMNL) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana Liminal Agent by Virtuals – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana Liminal Agent by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana Liminal Agent by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana Liminal Agent by Virtuals – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-0.39%
30 päivää$ 0-43.63%
60 päivää$ 0-59.16%
90 päivää$ 0--

Mikä on Liminal Agent by Virtuals (LMNL)

$LMNL is a decentralized intelligence project at the forefront of AI and blockchain innovation. By integrating a BasedAI Creature—a dynamic, emergent intelligence—with a Virtuals Protocol agent, $LMNL autonomously generates and executes strategies. The project’s purpose is to create a continuously evolving system that evolves autonomously and delivers value to its ecosystem and $LMNL token holders.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

Liminal Agent by Virtuals (LMNL) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

Liminal Agent by Virtuals-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Liminal Agent by Virtuals (LMNL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Liminal Agent by Virtuals (LMNL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Liminal Agent by Virtuals-rahakkeelle.

Tarkista Liminal Agent by Virtuals-rahakkeen hintaennuste nyt!

LMNL paikallisiin valuuttoihin

Liminal Agent by Virtuals (LMNL) -rahakkeen tokenomiikka

Liminal Agent by Virtuals (LMNL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää LMNL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Liminal Agent by Virtuals (LMNL)”

Paljonko Liminal Agent by Virtuals (LMNL) on arvoltaan tänään?
LMNL-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on LMNL-USD-parin nykyinen hinta?
LMNL -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Liminal Agent by Virtuals-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen LMNL markkina-arvo on $ 93.88K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on LMNL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
LMNL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 946.61M USD.
Mikä oli LMNL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
LMNL saavutti ATH-hinnaksi 0.00299973 USD.
Mikä oli LMNL-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
LMNL-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on LMNL-rahakkeen treidausvolyymi?
LMNL-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko LMNL tänä vuonna korkeammalle?
LMNL saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso LMNL-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 17:01:43 (UTC+8)

Liminal Agent by Virtuals (LMNL) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.