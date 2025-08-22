LilAI – hinta (LILAI)
LilAI (LILAI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana LILAI on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. LILAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.0116708, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.
Lyhyen aikavälin tuloksissa LILAI on muuttunut +0.77% viimeisen tunnin aikana, +13.21% 24 tunnin aikana ja -7.22% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
LilAI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 579.45K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. LILAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 715.78M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000.0. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 809.54K.
Tämän päivän aikana LilAI – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana LilAI – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana LilAI – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana LilAI – USD -hinnan muutos oli $ 0.
|Kausi
|Muuta (USD)
|Muuta (%)
|Tänään
|$ 0
|+13.21%
|30 päivää
|$ 0
|+7.32%
|60 päivää
|$ 0
|+4.03%
|90 päivää
|$ 0
|--
What is the project about? LilAI is on a mission to revolutionize community management by leveraging the power of artificial intelligence. Our vision is to create a future where managing communities is seamless and communities thrive, powered by the cutting-edge technology of LilAI. We believe that the collective imagination, energy, and passion of our users will fuel this revolution. What makes your project unique? LilAI will deliver an intuitive, efficient, and effective solution for Telegram and Discord that will help communities thrive. Our platform will offer several key features, including: Answering questions about the project and roadmap based on machine learning Ensuring compliance with community guidelines Tracking positive contributions from community members for possible future rewards Allowing for admin-controlled tone calibration (e.g. hype, enthusiasm, sarcasm) Combating FUD (Fear, Uncertainty, and Doubt) Using daily/monthly analysis to generate visual memes for the community to share Making suggestions for community-led marketing campaigns What’s next for your project? Any start up in crypto knows that the community becomes the heart and core of the project. Hiring multiple community managers with experience to cover all time zones can become an expensive quest. Beside cryptocurrencies projects, LilAI aim to find its utility in any business which requires community management. What can your token be used for? Every community that utilizes LilAI must market-purchase $lilAI at market value, with the quantity dependent on the community size. This will be locked for the duration of their contract. In addition, the project must give the LilAI Treasury $5000 of their native token. If the token doubles in value while in the custody of LilAI, $5000 will be sold to market-buy $LilAI and locked in the project Treasury. This will continue every iterative 2x of the token value.
