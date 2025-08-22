Lisätietoja LFDOG-rahakkeesta

LFDOG-rahakkeen hintatiedot

LFDOG-rahakkeen virallinen verkkosivusto

LFDOG-rahakkeen tokenomiikka

LFDOG-rahakkeen hintaennuste

lifedog-logo

lifedog – hinta (LFDOG)

Ei listattu

1LFDOG - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
+3.00%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen lifedog (LFDOG) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 22:06:40 (UTC+8)

lifedog (LFDOG) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.04671619
$ 0.04671619$ 0.04671619

$ 0
$ 0$ 0

+3.12%

+3.06%

+2.03%

+2.03%

lifedog (LFDOG) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana LFDOG on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. LFDOG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.04671619, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa LFDOG on muuttunut +3.12% viimeisen tunnin aikana, +3.06% 24 tunnin aikana ja +2.03% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

lifedog (LFDOG) -rahakkeen markkinatiedot

$ 25.63K
$ 25.63K$ 25.63K

--
----

$ 25.63K
$ 25.63K$ 25.63K

952.00M
952.00M 952.00M

951,999,999.9999999
951,999,999.9999999 951,999,999.9999999

lifedog-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 25.63K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. LFDOG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 952.00M ja sen kokonaistarjonta on 951999999.9999999. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 25.63K.

lifedog (LFDOG) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana lifedog – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana lifedog – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana lifedog – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana lifedog – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0+3.06%
30 päivää$ 0-3.20%
60 päivää$ 0-0.01%
90 päivää$ 0--

Mikä on lifedog (LFDOG)

LIFEDOG – The King of All Dog Coins LIFEDOG is the The Harbinger of Bull Runs. King of All Dog Coins. The Great Dog, The True King, The Resurrector of Dead Memes, The Herald of Meme Rebirth, The Healer of Broken Dreams, The Restorer of Meme Glory. Memes? They are our language. Money? It is our destiny. $LIFEDOG is the catalyst for both. A dog with the power to change the fate of all meme coins, he has come to Earth to revive every meme from the ashes and lead us all to the moon. KEY FEATURES Memes Communities Absorbtion! LIFE, FUN, PROFIT Fairlaunch No MM, No VCs Huge celebrity support

lifedog (LFDOG) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

lifedog-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon lifedog (LFDOG) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko lifedog (LFDOG) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita lifedog-rahakkeelle.

Tarkista lifedog-rahakkeen hintaennuste nyt!

LFDOG paikallisiin valuuttoihin

lifedog (LFDOG) -rahakkeen tokenomiikka

lifedog (LFDOG) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää LFDOG-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”lifedog (LFDOG)”

Paljonko lifedog (LFDOG) on arvoltaan tänään?
LFDOG-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on LFDOG-USD-parin nykyinen hinta?
LFDOG -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on lifedog-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen LFDOG markkina-arvo on $ 25.63K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on LFDOG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
LFDOG-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 952.00M USD.
Mikä oli LFDOG-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
LFDOG saavutti ATH-hinnaksi 0.04671619 USD.
Mikä oli LFDOG-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
LFDOG-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on LFDOG-rahakkeen treidausvolyymi?
LFDOG-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko LFDOG tänä vuonna korkeammalle?
LFDOG saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso LFDOG-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
lifedog (LFDOG) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-22 14:14:00Alan päivitykset
Bitcoin withdrawal trend resumes, with a net outflow of 1,858.51 BTC from CEXs in the past 24 hours
08-22 05:17:00Alan päivitykset
Ethereum withdrawal momentum slows down, with a net inflow of 115,200 ETH to CEX in the past 24 hours
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday

Vastuuvapauslauseke

