LibertAI-logo

LibertAI – hinta (LTAI)

Ei listattu

1LTAI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.170867
$0.170867$0.170867
-6.30%1D
mexc
USD
Reaaliaikainen LibertAI (LTAI) -hintakaavio
LibertAI (LTAI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.169284
24 h:n matalin
$ 0.183312
24 h:n korkein

$ 0.169284
$ 0.183312
$ 0.807171
$ 0.081456
--

-6.38%

+5.49%

+5.49%

LibertAI (LTAI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $0.170867. Viimeisen 24 tunnin aikana LTAI on vaihdellut alimmillaan $ 0.169284 ja korkeimmillaan $ 0.183312 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. LTAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.807171, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.081456.

Lyhyen aikavälin tuloksissa LTAI on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -6.38% 24 tunnin aikana ja +5.49% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

LibertAI (LTAI) -rahakkeen markkinatiedot

$ 2.87M
--
----

$ 4.17M
$ 4.17M$ 4.17M

16.79M
24,416,103.09782552
LibertAI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.87M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. LTAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 16.79M ja sen kokonaistarjonta on 24416103.09782552. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 4.17M.

LibertAI (LTAI) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana LibertAI – USD -hinta muuttui $ -0.0116509624305569.
Viimeisten 30 päivän aikana LibertAI – USD -hinnan muutos oli $ -0.0432186888.
Viimeisten 60 päivän aikana LibertAI – USD -hinnan muutos oli $ +0.0373981045.
Viimeisten 90 päivän aikana LibertAI – USD -hinnan muutos oli $ +0.02943883045765942.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0116509624305569-6.38%
30 päivää$ -0.0432186888-25.29%
60 päivää$ +0.0373981045+21.89%
90 päivää$ +0.02943883045765942+20.82%

Mikä on LibertAI (LTAI)

LibertAI is a decentralized AI platform built on the Aleph.im decentralized cloud network. It combines AI inferences on top of confidential virtual machines (VMs) to ensure true DePIN privacy and incentivizes user feedback for LLM development. LibertAI aligns open-source AI models with transparent parameters and datasets, ensuring verifiable and confidential AI decision-making. It offers secure and private AI services. 

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

LibertAI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon LibertAI (LTAI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko LibertAI (LTAI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita LibertAI-rahakkeelle.

Tarkista LibertAI-rahakkeen hintaennuste nyt!

LTAI paikallisiin valuuttoihin

LibertAI (LTAI) -rahakkeen tokenomiikka

LibertAI (LTAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää LTAI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”LibertAI (LTAI)”

Paljonko LibertAI (LTAI) on arvoltaan tänään?
LTAI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.170867 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on LTAI-USD-parin nykyinen hinta?
LTAI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.170867. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on LibertAI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen LTAI markkina-arvo on $ 2.87M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on LTAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
LTAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 16.79M USD.
Mikä oli LTAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
LTAI saavutti ATH-hinnaksi 0.807171 USD.
Mikä oli LTAI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
LTAI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.081456 USD.
Mikä on LTAI-rahakkeen treidausvolyymi?
LTAI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko LTAI tänä vuonna korkeammalle?
LTAI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso LTAI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
LibertAI (LTAI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.