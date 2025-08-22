Lisätietoja LGCY-rahakkeesta

LGCY Network-logo

LGCY Network – hinta (LGCY)

Ei listattu

1LGCY - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

--
----
-1.60%1D
mexc
Nämä rahaketiedot ovat peräisin kolmansilta osapuolilta. MEXC toimii ainoastaan tietojen koostajana. Tutustu muihin listattuihin rahakkeisiin MEXC Spot -markkinapaikalla!
USD
Reaaliaikainen LGCY Network (LGCY) -hintakaavio
LGCY Network (LGCY) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n matalin
$ 0
$ 0$ 0
24 h:n korkein

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02085432
$ 0.02085432$ 0.02085432

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.61%

-8.38%

-8.38%

LGCY Network (LGCY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana LGCY on vaihdellut alimmillaan $ 0 ja korkeimmillaan $ 0 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. LGCY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.02085432, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.

Lyhyen aikavälin tuloksissa LGCY on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -1.61% 24 tunnin aikana ja -8.38% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

LGCY Network (LGCY) -rahakkeen markkinatiedot

$ 13.41K
$ 13.41K$ 13.41K

--
----

$ 27.57K
$ 27.57K$ 27.57K

12.31B
12.31B 12.31B

25,297,887,318.11871
25,297,887,318.11871 25,297,887,318.11871

LGCY Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 13.41K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. LGCY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 12.31B ja sen kokonaistarjonta on 25297887318.11871. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 27.57K.

LGCY Network (LGCY) -rahakkeen hintahistoria USD

Tämän päivän aikana LGCY Network – USD -hinta muuttui $ 0.
Viimeisten 30 päivän aikana LGCY Network – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 60 päivän aikana LGCY Network – USD -hinnan muutos oli $ 0.
Viimeisten 90 päivän aikana LGCY Network – USD -hinnan muutos oli $ 0.

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 0-1.61%
30 päivää$ 0-17.77%
60 päivää$ 0+16.53%
90 päivää$ 0--

Mikä on LGCY Network (LGCY)

LGCY Network is a Layer 1, proof-of-stake, decentralized network. Supernova Mainnet handles 10.000 transactions per second at an average cost of 0,01$ per transaction. LGCY Network is a DPoS, open-source blockchain protocol with industry-leading transaction speed and flexible utility. Running on the Libertas Protocol, the network aims to be the most decentralized dApp blockchain in the world. Bringing true decentralization with DPoS by implementing the Libertas Protocol to the Governing Bodies (GBs) system of governance. By splitting up the 27 GBs into three branches, limiting the power of each, and introducing terms to the governance system, no single large token holder will be able to gain an unbalanced amount of power.

MEXC on johtava kryptovaluuttapörssi, johon yli 10 miljoonaa käyttäjää eri puolilla maailmaa luottaa. Se tunnetaan pörssinä, jolla on laajin rahakevalikoima, nopeimmat rahakkeiden listaukset ja markkinoiden alhaisimmat treidausmaksut. Liity nyt MEXCiin ja koe huipputason likviditeetti ja markkinoiden kilpailukykyisimmät treidausmaksut!

LGCY Network (LGCY) -resurssi

Virallinen verkkosivusto

LGCY Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon LGCY Network (LGCY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko LGCY Network (LGCY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita LGCY Network-rahakkeelle.

Tarkista LGCY Network-rahakkeen hintaennuste nyt!

LGCY paikallisiin valuuttoihin

LGCY Network (LGCY) -rahakkeen tokenomiikka

LGCY Network (LGCY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää LGCY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”LGCY Network (LGCY)”

Paljonko LGCY Network (LGCY) on arvoltaan tänään?
LGCY-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on LGCY-USD-parin nykyinen hinta?
LGCY -USD-parin nykyinen hinta on $ 0. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on LGCY Network-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen LGCY markkina-arvo on $ 13.41K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on LGCY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
LGCY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 12.31B USD.
Mikä oli LGCY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
LGCY saavutti ATH-hinnaksi 0.02085432 USD.
Mikä oli LGCY-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
LGCY-rahakkeen ATL-hinta oli 0 USD.
Mikä on LGCY-rahakkeen treidausvolyymi?
LGCY-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko LGCY tänä vuonna korkeammalle?
LGCY saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso LGCY-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

