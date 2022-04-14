LFIT (LFIT) -rahakkeen tokenomiikka
LFIT is a new healthcare WEB3 service that improves healthcare privacy and security. Life, transforming our lives healthier and more vibrant, providing and managing the healthcare services we need, FIT. The goal is to ensure that healthcare data is securely managed on a blockchain, allowing you to experience a reliable total healthcare service.
Team We participated in anticipation of the potential to bring innovation to medical data management and healthcare services in the global market through the synergy effect of private blockchain technology and total healthcare services. Ed Shon | CEO / Co-Founder Ed Shon is the CEO of LFIT and leads the company with outstanding leadership and vision. Based on his strategic thinking and business operation skills accumulated through many years of experience, he is leading the growth of LFIT into a global blockchain technology leader.
Jeremy OH | CMO | Head of Strategic Planning jeremyoh studied business administration and has many years of experience in the advertising, sales, blockchain, and IT platform industries. With a keen interest in blockchain, he has participated in blockchain-related planning and projects for many years and gained experience. Based on this experience, he has become a key member of a new project in the healthcare blockchain industry.
Terry Ko | CTO | LFIT CTO Terry Ko is the Chief Technology Officer, and has been in charge of architecture design and development of backend systems. He is a technology development expert who has been working on blockchain core technology development and blockchain engine improvement for many years since becoming interested in open source blockchain projects. He is currently in charge of blockchain mainnet development and bridge system development that connects private and public chains.
LFIT (LFIT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu LFIT (LFIT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
LFIT (LFIT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
LFIT (LFIT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä LFIT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta LFIT-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät LFIT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu LFIT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.